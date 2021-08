Para evitar rebrotes en los contagios por Covid-19 y siguiendo los principios de precaución y responsabilidad, el Ayuntamiento de Elche y los entes festeros de la ciudad acordaron en junio cancelar las fiestas patronales de agosto de este año. ¿Ha sido difícil la decisión de cancelarlas por segundo año?

Muy difícil. Probablemente el segundo año ha sido mucho más difícil que el primero porque, si nos retrotraemos en el tiempo, creo que todos somos conscientes de que tuvimos unas semanas, concretamente siete u ocho semanas, con una incidencia acumulada bajísima, con una situación socio-sanitaria muy positiva que nos hacía albergar la esperanza de que 2021 fuese un 2021 con fiestas. Fiestas distintas, pero con ciertas fiestas. Pero lo cierto es que el comportamiento de la pandemia nos ha obligado a replantearnos de una forma drástica las decisiones. En este caso, hemos tenido que tomar la decisión complicadísima como era cancelar las fiestas y, además, que por segundo año consecutivo no se celebrará el Misteri ni la Nit de l’Albà, que de alguna forma son decisiones dolorosas.

Muchos ilicitanos lamentan que tampoco se haya programado el lanzamiento de la Palmera de la Virgen. ¿Era completamente inviable?

Yo también he escuchado esa reflexión y muchos ciudadanos me la han preguntado directamente. Creo que la decisión más correcta, más prudente y consecuente con la situación sanitaria es no haber lanzado la Palmera de la Virgen. ¿Por qué? Muy sencillo. Lanzar la Palmera de la Virgen, organizar la Nit de l’Albà significa invitar a decenas de miles de ilicitanos e ilicitanas a subir a las terrazas con lo que ello conlleva. Subir a las terrazas en un ambiente de familiaridad, de amistad... En ese ambiente se baja la guardia y es donde se propician las condiciones para favorecer los contagios. En favor de evitar contagios, en favor de evitar la propagación del virus y a que la situación socio-sanitaria se agravara, hemos tomado la decisión de no lanzar la Palmera de la Virgen y de no organizar la Nit de l’Albà para no propiciar que se produjeran esas aglomeraciones en las terrazas, que por otra parte son perfectamente normales en otros momentos, pero que en esta situación sanitaria entrañaban un riesgo que entiendo que la ciudad no podía correr.

El alcalde, como el resto de ilicitanos, echará de menos el olor a pólvora...

Por supuesto. Como todos los ilicitanos, este año tendremos otra vez la añoranza de lo que supone la Nit de l’Albà. Olor a pólvora, estruendo, colorido, ruido... En definitiva, todas esas sensaciones que transmite una noche tan especial.

Si no va a haber Nit de l’Albà, Palmera de la Virgen ni desfiles en la calle, ¿entonces por qué conciertos sí?

Tiene una explicación que yo creo que es comprensible. A diferencia de lo que representan los desfiles, la Nit de l’Albà y todo lo que son aglomeraciones en las que no hay ningún tipo de organización, los conciertos representan estrictamente eso: organización. Están organizadas las entradas y salidas por lugares distintos, se mantienen las distancias de seguridad porque son sentados, sillas a distancia de 1,5 metros... Todo eso nos permite que sean actividades en las que se garantiza el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. Por lo tanto, se garantiza que se cumpla una normativa que dificulta o impide la transmisión del virus. Por tanto, los conciertos y actividades culturales y musicales están organizados y son actividades seguras, mientras que todo lo que representan aglomeraciones y acumulaciones de personas no garantiza las medidas de seguridad y se propicia la propagación del virus. Por tanto, creo que era necesario tomar la decisión de no organizar las fiestas en sentido estricto y convencional y generar una alternativa, porque aparte de los conciertos y de la cultura en espacios seguros, también había que pensar en darle vida a la ciudad y buscar una alternativa a las fiestas que posibilite que en estos días de agosto la ciudad mantenga un cierto pulso vital, cultural, generando actividad para las distintas franjas de edad... En definitiva, una decisión difícil, pero creo que necesaria.

El Ayuntamiento, además, está colaborando con los entes festeros organizando diferentes iniciativas que se darán a conocer, algunas de ellas, en los próximos días. ¿Qué valoración hace de los entes festeros?

Me dejan una sensación de responsabilidad, de hacerse corresponsables de la situación que estamos viviendo, de la gravedad que presenta la pandemia que padece nuestra ciudad y la sociedad española. Y, por otra parte, implicación y ganas de mantener qué representan las fiestas para la ciudad, aunque sea de forma alegórica. Están haciendo un esfuerzo extraordinario de imaginación, de creatividad, puro talento al servicio de intentar generar actividades que, de alguna forma, nos hagan tener las sensaciones que transmiten las fiestas. No habrá fiestas, pero sí un conjunto de actividades que van a mantener vivo el espíritu de las fiestas. Creo que los entes festeros merecen todo el elogio, el reconocimiento por el esfuerzo que están realizando, por el talento que ponen y por la responsabilidad que han demostrado al asumir con entereza y con determinación una situación tan difícil que hemos vuelto a vivir en este 2021 que es que no haya fiestas.

Después de dos años sin fiestas de Elche en agosto y con la vista puesta en 2022, año en el que se espera que vuelvan a celebrarse, ¿cree que sería bueno replantearse cómo han estado organizadas las Fiestas durante los años anteriores a la pandemia?

Reflexionar para intentar mejorar lo que hay siempre hay que planteárselo. Y un momento como el que estamos viviendo de paréntesis puede servir. De todas formas, tengo que decir que estoy convencido de que tenemos unas fiestas extraordinarias. Espero que en las próximas podamos volver a tener la misma dinámica en la ciudad y que las podamos volver a disfrutar, es decir, en 2022. Las fiestas de 2019 fueron unas fiestas extraordinarias que propiciaron que los ilicitanos e ilicitanas disfrutáramos de nuestras tradiciones, tuviéramos días de convivencia, de alegría y de felicidad; y al mismo tiempo convertir las fiestas en un gran atractivo turístico, en un elemento que concitó la presencia de numerosos ciudadanos de otras localidades y numerosos turistas procedentes de la Comunidad Valenciana, y que vinieron a Elche a disfrutar de ese jolgorio, de esa alegría y de esas tradiciones. Creo que tenemos unas fiestas excepcionales que son la suma de distintos elementos heterogéneos, pero muy interesantes. Algunas tan bellas y tan intensas como la Nit de l’Albà y el Misteri, y otras más novedosas recientemente incorporadas como los Moros y Cristianos que tienen 40 años, aunque proceden del siglo XIX, pero en cualquier caso son mucho más recientes para todos nosotros como el resto de actividades organizadas por la gestora. Es la suma de distintos hitos que, en su conjunto, son la oferta interesante y muy atractiva para propios y extraños. Ahora bien, ¿cabe replantearse las cosas? Por supuesto. Y este es un buen momento para pensar e incorporar nuevos elementos. Creo que las fiestas de Elche son una fórmula de éxito para los ilicitanos. Después de un año duro, salimos a la calle a convivir, a compartir nuestras tradiciones y a vivir la fiesta. Además, como buena fórmula de éxito, también posibilita que se convierta en una actividad socio económica vinculada al turismo que genera riqueza, empleo y dinamismo económico. Es mejorable como todas las cosas, y la suma de nuestro esfuerzo y la reflexión con los entes festeros puede introducir algún otro elemento. De hecho, en las fiestas siempre hay evolución, siempre se introduce algún nuevo elemento. Por tanto, hay que estar abierto a ello.

El Ayuntamiento formó parte de la toma de la decisión de cancelar este año las representaciones del Misteri. Una decisión también difícil...

Indudablemente. Formo parte del patronato del Misteri, soy el presidente efectivo. Y, aparte de ello, me implico en la dinámica del Misteri y lo vivo cuando se representa y trabajo dentro del patronato y de la Junta Rectora con la finalidad de que las representaciones del Misteri luzcan como los ilicitanos e ilicitanas deseamos. Y cuando se han planteado estos debates, desde la Junta Rectora quiero que seamos conscientes de que estamos tomando una decisión difícil, casi traumática, dolorosa, pero necesaria. Y una decisión en definitiva que no afecta en nada, afortunadamente, al Misteri. El Misteri se va a seguir representando acumula siglos de tradición en nuestra ciudad y tiene más futuro que pasado, y mira que tiene pasado. Somos conscientes de que es una decisión coyuntural, un paréntesis en la dinámica del Misteri que ya ha ocurrido en otros momentos históricos. Ya se han producido puntuales suspensiones. Pero en cualquier caso no es una decisión fácil ni agradable.

Aunque no haya representación del Misteri, el apoyo económico del Ayuntamiento a la propia Festa se mantiene.

Por supuesto. El apoyo del ayuntamiento al Misteri es un apoyo indudable. Lo hemos incrementado estos últimos años de una forma sustancial para evitar lo que ocurrió años atrás. Vamos a estar ahí, como bien saben todos los miembros de la junta rectora y del patronato. Nuestro compromiso con el Misteri es firme y es el compromiso que la inmensa mayoría de los ilicitanos e ilicitanas quieren que su ayuntamiento tenga con la Festa.