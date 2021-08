El Misteri d’Elx és un dels nostres grans referents culturals, històrics i identitaris. El seu caràcter popular, el profund arrelament que sempre ha tingut en la societat i el fet d’unir tradicions i estils diversos en els textos, les partitures i la dramatúrgia són només algunes de les causes que expliquen la seua excepcionalitat.

La prodigiosa pervivència de la Festa d’Elx al llarg dels segles converteix la seua evolució en un gran reflex de la història del nostre poble fins a arribar als nostres dies. Una continuïtat tan prolongada en el temps no és possible sense la voluntat ferma de tota una societat de projectar cap al futur el que és un dels seus patrimonis més valorats.

L’any 2020 va estar marcat per la irrupció de la pandèmia. La situació ens va obligar a adoptar mesures excepcionals per tal de poder superar unes circumstàncies extremadament difícils i moltes coses importants per a nosaltres van resultar especialment afectades.

El Misteri d’Elx va suspendre les seues representacions i ho vam sentir profundament perquè formen part de les nostres vides. Les persones que fan possible que cada any torne a la Basílica de Santa Maria van fer patent la seua solidaritat i van ajudar així a fer front a l’expansió de la pandèmia. Vull expressar el meu agraïment per la col·laboració que vam rebre en aquells moments tan complicats i també posar en valor la responsabilitat que la societat il·licitana va mostrar en aquells dies d’incertesa. Si hem superat una prova tan difícil, res no podrà tancar el pas a la nostra societat. Hem demostrat que la nostra cohesió i el nostre esperit cívic poden vèncer un repte molt complicat.

Un any després la situació és diferent i mirem al futur amb esperança de la mà d’avanços científics com la vacunació. A poc a poc, i amb totes les precaucions, estem recuperant moltes coses importants, però la prudència és encara necessària i no podem arriscar-nos a perdre tot allò que hem guanyat amb un gran esforç.

El Misteri tampoc no es representarà enguany en la Basílica de Santa Maria en les dates habituals. Les seues característiques, configurades al llarg dels segles, i molt concretament el gran nombre de persones que intervenen en cada representació ho desaconsellen. Tot i això, el ritme de vacunació i les dades que ens arriben fan pensar que d’ací a poc el Misteri podrà prendre cos de nou a Elx.

La celebració del XX aniversari de la declaració per part de l’Unesco del Misteri com a Patrimoni de la Humanitat va evidenciar que tota la societat està decidida a garantir la seua continuïtat per damunt de qualsevol eventualitat. Tots recordem aquell moment tan emocionant, fa ja vint anys, en el qual la Festa d’Elx rebia un reconeixement internacional que corroborava el que nosaltres ja sabíem, la importància excepcional d’una manifestació artística i religiosa nascuda del poble i sostinguda al llarg dels segles per tota una societat.

El Misteri tornarà més prompte que tard al seu escenari tradicional. Els actors, els músics i totes les persones que s’uneixen per a fer possible cada representació esperen impacients el moment de tancar el parèntesi que va imposar la Covid-19. No sabem encara en quin moment, però quan siga possible viurem de nou uns moments màgics que seran la millor prova de la pervivència del Misteri i la seua capacitat per vèncer qualsevol obstacle i projectar-se cap al futur.

Información ha preparat, com ja és tradicional cada estiu, un suplement especial dedicat al Misteri d’Elx. En les seues pàgines podem conéixer millor les vicissituds viscudes durant els últims mesos, però també ens acostarem a la vitalitat i el coratge de moltes persones unides pel seu desig de treballar per assegurar la continuïtat del Misteri, una manifestació única del geni del poble d’Elx que es manté viva i és un gran motiu d’orgull per a la nostra societat.

Vull enviar des de les pàgines d’Información un fort abraç a tota la gent d’Elx, i molt especialment a les persones unides per la Festa, juntament amb la meua salutació més cordial i els millors desitjos per al futur.