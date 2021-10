Mucho político alicantino, poca sociedad

El presidente de la Generalitat está muy empeñado en «coser» la Comunidad Valenciana, símil que ha empleado en muchas ocasiones y que este sábado volvió a utilizar en el acto de entrega de distinciones y galardones con motivo del 9 d’Octubre en el Palau. Incluso, quiso tener un guiño con la comarca más al sur de la Comunidad Valenciana, la Vega Baja, a la que cita con frecuencia, y ayer lo hizo para ponerla como ejemplo, en la única parte del discurso que pronunció en castellano, para señalar que hay que «estirar la Generalitat» política, económica y emocionalmente «como lección que nos dejó la Vega Baja después de la DANA» y que la nueva frontera del autogobierno es «tender más puentes, también, dentro de nuestra Comunidad, apreciando cada mirada y cada singularidad», con una clara referencia a la provincia de Alicante. Pero València sigue quedando lejos y ayer quedó demostrado con la escasa presencia de rostros alicantinos de los ámbitos de la economía, la cultura o la sociedad en el Salón de Corts. Por contra, la representación de políticos de la «terreta» fue muy amplia.

Hasta el Palau de la Generalitat, donde se celebró el acto institucional con motivo del día de la Comunidad Valenciana, se desplazaron políticos alicantinos de todos los partidos, menos de Vox. Diputados nacionales, autonómicos, senadores, cargos del Consell de distinto rango, así como el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador. Sin embargo, si nos atenemos a la representación alicantina en el ámbito económico, social o cultural, fue realmente escasa. Hasta València se desplazaron el presidente de Asaja Alicante, el oriolano José Vicente Andreu, y el consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias, la empresa de multiservicios y movilidad con sede en Alicante.

Sin olvidar a los premiados que tienen raíces alicantinas y que fueron muy aplaudidos. Por la tribuna para recoger sus distinciones pasaron el futbolista ilicitano Óscar Gil, que estuvo en el club de su ciudad, el Elche CF, y actualmente en el Espanyol, los atletas paralímpicos Miriam Martínez e Iván Cano, el actor alcoyano Juli Mira y Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís de Crevillent, del grupo Enercoop. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, excusó la ausencia de la escritora alicantina Matilde Asensi que no pudo acudir a la entrega de la distinción de la Generalitat que se le había otorgado, así como la del futbolista argentino, que militó en el Hércules y en el Valencia CF, Mario Alberto Kempes.

Confidencias

La alta, y variada, presencia de políticos, incluso de dos ministros el de Seguridad Social, José Luis Escrivá y la de Ciencia e Innovación, Diana Morant, junto a quien sustituyó en la cartera, el exdiputado por Alicante Pedro Duque, dio lugar a diversas imágenes curiosas. Todas las miradas se centraron en el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que no acudía a esta cita en el Palau desde que dimitiera como jefe del Consell en 2011 por el «caso de los trajes», del que sería absuelto. Sus imputaciones hicieron caer al ostracismo político al que fuera destacado dirigente valenciano, que ha reaparecido en el ámbito público tras haber sido absuelto en algunas de sus causas judiciales, aunque aún le quedan algunas abiertas. Allí, no solo se sentó junto al presidente de la Diputación de Alicante, y líder del PPCV, Carlos Mazón, también compartió confidencias con él. Se les vio en todo momento con muy buena sintonía, como ya quedó demostrado en el cierre de la convención nacional del PP en la plaza de toros de València hace una semana, en la gran reaparición del que fuera jefe del Consell entre 2003 y 2011, donde apoyó al que será candidato del PP a la Generalitat. Mazón, que acudió al acto, según el protocolo, como presidente de la Diputación, pero que después haría declaraciones como líder del PPCV en ese complicado juego de malabares que hace desde julio en el que, muchas veces, no se sabe si habla desde un cargo u otro, criticó el discurso de Puig, al que instó a reivindicar la Comunidad «como corresponde en todos los lugares».

También se pudo ver a Camps hablando con mucha complicidad con el síndic del PSPV, Manolo Mata, quien en 2018 se refirió a él como «molt miserable expresident». Tras el acto, Mata aclararía, a preguntas de los periodistas, que hablaron sobre lo bien que se lo pasaron su hijo y la hija de Camps, que son amigos, en una boda.