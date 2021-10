Los que le conocen suelen decir de él que no es un CEO al uso, sino que está permanentemente implicado en los diferentes departamentos y proyectos, siempre dispuesto a ayudar. Se trata de Diego Jiménez, CEO desde hace más de diez años en México, Colombia, España y Portugal en ROI UP Group. De carácter cercano y adicto al aprendizaje y a la innovación, no sorprende que hayan cuenten con él en la próxima jornada de i-Talks el 27 de octubre.

¿Cómo se está adaptando una empresa con ADN digital como ROI UP Group a los nuevos tiempos?

La transformación digital es muy distinta entre empresas B2B y B2C y, realmente, estoy muy contento de ver cómo las primeras sienten la urgencia de adaptarse mientras que las segundas ahondan en un camino que la mayoría habían iniciado de forma tibia, pero ahora entienden la necesidad. En ROI UP Group hemos apostado por desarrollar una nueva área de Inbound B2B focalizada en dar soluciones «Phygital» a nuestros clientes frente a nuestros servicios tradiciones de clientes B2C.

Tras la pandemia, como CEO, ¿cómo vive un periodo que te exige la toma de decisiones inmediatas sin mucha información?

En este entorno tan turbulento y cambiante, la flexibilidad y adaptación tecnológica son críticas para la supervivencia, pero al mismo tiempo se abren nuevas oportunidades para las empresas que mejor se adapten. Como líder de la agencia he apoyado una nueva forma de trabajar más flexible y dinámica, basada en la confianza y compromiso del gran equipo que me acompaña.

A nivel de nuevos servicios, ¿una empresa digital como ROI UP Group se ha visto obligada a reciclarse o a realizar una apuesta definitiva por lo que ya ofrecía?

Hemos amplificado nuestras capacidades haciendo crecer el equipo, incorporando nuevos perfiles para dar una solución lo más completa posible a las necesidades digitales de nuestros clientes. Por ello, es muy grato poder decir que hemos incorporado a más de 40 personas en 2021.

¿En qué punto está la balanza entre servicios digitales y servicios tradicionales? ¿Cree que los clientes tienen la valentía suficiente de apostar todo a la innovación?

Creo que las empresas están apostando por la publicidad digital en detrimento de la offline, apostando por una estrategia omnicanal en la que hay que entender cómo el off y on se complementan para crear valor para la compañía. Dependiendo del sector y tipología de empresa, algunas compañías están siendo early adopter’s en apostar de forma proactiva por la innovación, pero otras lo están haciendo de forma más reactiva. Debido a su cultura corporativa, les cuesta introducir innovación en sus negocios. Creo que la apuesta es grande en muchos casos, pero las nuevas oportunidades en este nuevo contexto de mercado son mucho mayores y más escalables.

¿Cómo se ha adaptado ROI UP Group a las nuevas formas de trabajo semipresencial y de comunicación entre empleados y clientes?

Hemos apostado siempre por la seguridad, por lo que hasta septiembre de este año no hemos vuelto a un modelo híbrido, flexibilizando horarios y la presencialidad, fomentando la comunicación a través de la tecnología, el liderazgo de los managers y eventos de team building.

ROI UP Group es una empresa que tiene presencia en puntos estratégicos en todo el mundo, ¿cómo se mantiene la cercanía con clientes que demandan un contacto cercano más allá de la pantalla?

Trabajamos en más de 20 países, sobre todo de Europa y Latinoamérica, y este nuevo mundo nos ha enseñado a estar cerca desde la distancia de una pantalla, por lo que nos está facilitando el crecimiento internacional. Para mí, la clave es «sentir la cercanía» cuando actúas como una empresa comprometida que está cuando se la necesita, que empuja fuerte cuando el cliente lo necesita y si, además, podemos vernos de vez en cuando, ¡fantástico! No queremos perder la parte humana de nuestra relación con los clientes ni entre nosotros como compañeros.

Uno de los mantras de ROI UP Group es la marca España y la condición de independiente, ¿cuál es el secreto que explica el crecimiento exponencial de una empresa nacional que se convirtió en multinacional en tan pocos años?

El mantra no es un servicio, es la actitud de servicio y el foco a resultados. Nuestros tres primeros clientes, Kaspersky Lab (ruso), Thermomix (suizo) y BNP Paribas (francés), siguen trabajando con nosotros diez años después. Ese es el mayor éxito de la empresa. Buscamos involucrarnos con nuestros clientes, entender su negocio como si fuera el nuestro y trazar estrategias muy aterrizadas a sus problemáticas.

¿Cuál es el nivel de emprendimiento actual en nuestro país? ¿Hace falta salir fuera para consolidar un negocio?

Creo que está muy bien que algunas empresas sean capaces de llegar a Sillicon Valley, pero no tiene nada de malo crecer de forma orgánica, con recursos generados por la empresa y con una vocación a la permanencia a largo plazo. El gen emprendedor que tenemos en nuestro país es indudable y llevamos varios años viendo cómo nacen nuevos ecosistemas de innovación que se están impulsando en diferentes zonas. Es importante tener un marco global, darle coherencia y dotarle de recursos para potenciar que las ideas que surgen se puedan transformar en proyectos empresariales reales.

¿Cuál sería el primer servicio que le vendería Diego Jiménez a una empresa que está dando sus primeros pasos?

Lo más importante es entender que, en Marketing Digital, se puede medir casi todo. Creo que lo primero es empezar a tener bien implementadas las métricas y, sobre los datos, construir una estrategia «Datadriven» que permita optimizar las inversiones y conocer la elasticidad de tu demanda, así como generar nuevos clientes o leads a un precio cierto.

Jugemos a predecir el futuro, ¿cómo avanzará el Marketing Digital en los próximos años?

Creo que el Marketing Digital está encaminado a convertirse en MarTech (Marketing & Technology), dado que los procesos automáticos, la gestión del dato y la Inteligencia Artificial ya es necesaria. En cualquier estrategia digital avanzada los datos son el petróleo del siglo XXI.