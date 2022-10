¿Cómo reaccionó cuando le propusieron ser pregonera de las fiestas ? ¿Se lo esperaba ?

Con mucha sorpresa y alegría. Me hizo mucha ilusión.

La verdad es que no me esperaba que me eligieran como pregonera.¿Qué siente tras

haber sido capitana mora y ahora pregonera ?

Para mí es un orgullo muy grande puesto que considero que son los cargos más representativos de nuestros festejos, tanto de Moros y Cristianos como de las fiestas patronales.

Usted empezó siendo festera antes incluso de que se constituyera oficialmente la Junta Festera, ¿cómo han evolucionado las fiestas desde entonces ?

Ufff, la verdad es que no ha sido un camino fácil, pero han sido etapas vividas con amigos, con muchas anécdotas para contar, eso sí, unas más complicadas que otras. Pero sí te puedo asegurar que, con el tiempo, las fiestas han ido a más y han mejorado en muchos aspectos.

Siendo pregonera, ¿cómo va a vivir este año las fiestas ?

Dentro de la responsabilidad que supone ostentar el cargo de Pregonera de nuestras fiestas patronales y Moros y Cristianos, espero disfrutarlas con mucha intensidad, ya que este acontecimiento no ocurre todos los años. Además cuento con la complicidad de muchos festeros y festeras, así como con la de muchos amigos y amigas que me están arropando y me dan muchos ánimos. Para ser sincera, es una sensación muy rara que no se puede describir. Pienso que hay que vivirla desde dentro para percibir este sentimiento.

¿Qué actos o eventos recomendaría de las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello ?

Esta pregunta es bastante difícil de contestar porque yo los destacaría todos. Por ejemplo, el Correfocs. Este es el primer acto oficial que se hace y consiste en el encendido de la mecha de las fiestas, nunca mejor dicho. Después tenemos el día 9 de Octubre, donde se realiza una procesión cívica y la famosa Dançà, que se lleva a cabo a lo largo de la calle Pal finalizando en la Plaza de la Iglesia. Después, el pregón del día 11 también es muy importante, y este año aún más, teniendo en cuenta que hemos estado dos años sin fiestas. Aquí se da el comienzo oficial de las fiestas de Moros y Cristianos. También tenemos las entradas de bandas, las famosas entradas moras y cristianas, la retreta, y como no, la ofrenda del 15 de octubre , día de Santa Teresa y la procesión.

Además, ese día a parte de ser mi onomástica, es mi cumpleaños, pero no te voy a decir la edad (risas).

Si te soy sincera, no me podría quedar con solo un acto.