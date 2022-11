Fui seguidor de Mocedades desde sus inicios setenteros y continúo siéndolo de El Consorcio (asistí a su reciente actuación en el Teatro Principal): cincuenta años de devoción en los que se incluyen la carrera en solitario de Sergio y Estíbaliz, y la de Amaya Uranga.

Pero asistir a Lazos de sangre que les dedicó la televisión pública fue descorazonador. Viendo que en la producción aparece el logotipo de Cuarzo, la empresa de Ana Rosa Quintana, creo que se comprende todo. El programa no funcionó por las noches y lo han pasado a las tardes dominicales. El documental que acompaña la tertulia no se emite: invitan al espectador a que lo vea en RTVE Play. ¿No se han enterado que el perfil tipo de los espectadores de La 1 y más concretamente del programa Lazos de sangre hemos cumplido los sesenta? Gustamos ver los programas en la televisión, no en Internet.

Pero lo más grave es el tratamiento que se da al espacio, un tono mucho más propio de una tele privada que pública, donde lo que importa es el cotilleo, y cualquier atisbo de seriedad y rigor queda fuera de lugar.

En ese sentido, nos preguntamos qué hace ahí el periodista Carlos Santos, valioso presentador de RNE, y elemento disonante en esa jaula de grillos. Los rótulos van informando en todo momento de lo que vendrá. Aportando morbo a la cuestión: si la pareja formada por Sergio y Estíbaliz era tan feliz como su imagen aparentaba, por qué el grupo musical se escindió en varios, y asuntos por el estilo. Quincalla.

Qué lejos de la limpieza de aquellos programas de archivo con los que se ilustró la tertulia: Retrato en vivo (1980) o Buenas noches (1982). Cómo hemos cambiado.