Empezó en los autobuses urbanos de Elche limpiándolos cada noche para que estuvieran listos al día siguiente para transportar a miles de pasajeros. Cada madrugada dejaba a sus dos niñas con sus padres para irse a trabajar durante cerca de dos años. Apenas dormía de día para poder llevar a sus hijas al colegio, recogerlas y hacer los deberes con ellas. Aquellos duros meses tuvieron su recompensa para Ainhoa García cuando le tocó el turno para salir a conducir un «bus», un oficio en el que ellos representan a la amplía mayoría.

Esta ilicitana es una de las 25 mujeres que forman parte de la plantilla de la concesionaria del servicio municipal de transporte urbano donde 125 de sus empleados son hombres.

La empresa tiene una política de integración de la mujer desde hace ocho años que pasa por alternar por género a la hora de hacer contrataciones. De manera que cuando entra un hombre, la siguiente que entra es una mujer.

«Quisimos apostar por la inclusión femenina, entre otras cosas, para hacer más amable el trato. Se ha demostrado que las mujeres tienen menos siniestros que los hombres con la conducción, quizás porque sea menos agresiva o porque ellas aportan una conducción más tranquila y eso es un valor muy importante», explica Ángel Luis Andreu, gerente de la empresa de Autobuses Urbanos Elche quien indica que para trabajar en este oficio lo importante es saber conducir un autobús y tener una relación adecuada con los usuarios.

No obstante, también es cierto que el caso de Ainhoa, como el de las conductoras que conforman parte de la plantilla, sigue siendo minoritario. Prueba de ello es si entran 500 curriculums a la esta empresa, solo 50 son de mujeres y el resto son de hombres, según el responsable del servicio, quien pone en valor la apuesta que están haciendo por integrarlas a ellas en las mismas condiciones que a ellos a la hora de ofrecerles un puesto de trabajo en un sector tradicionalmente masculino.

Una mujer al volante

Y así, aunque todavía queda mucho camino para conseguir la paridad, las conductoras del bus urbano rompen cada día los estereotipos de género todavía extendidos entre una parte de la sociedad cuando se encuentran a una mujer al frente de un volante y más de un autobús.

«Al principio cuando me veían los usuarios les chocaba que fuera al volante, me decían que era muy joven para llevar algo tan grande y me preguntaban si no me daba miedo, sobre todo, los hombres, yo les decía que el miedo no existe. Luego, cuando acababa el trayecto se acercaban y me daban la enhorabuena por la conducción y por la suavidad», afirma esta ilicitana.

A ella el destino la llevó hasta los autobuses por varias razones. «Ver a mi padre llevar un camión desde pequeña me llamaba mucho la atención, siempre se me dio muy bien conducir y quise compaginar mi carrera de modelo de publicidad con conductora de autobús», relata Ainhoa García, quien confiesa que su entorno más cercano la apoyó para conseguir ese reto, mientras que su círculo de amigos y de la moda todavía sigue sin creérselo.

Ahora, ella agradece que cada vez sean más mujeres conduciendo autobuses y que se haya conseguido recientemente tener a una inspectora. «Es un trabajo como muchos otros y tener cada vez más mujeres nos hace muy felices por la confianza que están teniendo en nosotras», destaca.