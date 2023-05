Los partidos políticos echan el resto en estos últimos días de campaña anunciando cada jornada nuevas promesas y propuestas de las que llevan en sus programas electorales. Son su carta de presentación. Con las nuevas tecnologías, el programa de mano ha dado paso a su consulta en las páginas web y redes sociales de las formaciones. En Elche no es una excepción. Los partidos que se presentan a las elecciones municipales en Elche tienen en sus programas bloques en común, con algunas propuestas parecidas y otras a años luz, que hemos resumido en siete claves. Desgranamos los programas electorales oficiales de los partidos que han tenido representación en este último mandato, a excepción de Ciudadanos, cuya formación en Elche cuenta solo con un borrador y no con un programa accesible para el electorado. La formación naranja explica que ese borrador de programa aún no tiene el visto bueno que les debe dar la dirección nacional, pese a estar a solo dos días de que acabe la campaña.

Así, mientras el programa electoral del PSPV-PSOE, con su candidato Carlos González, da prioridad a terminar los proyectos iniciados este último mandato o que estaban previstos, poniendo mucho el foco en vivienda y regeneración urbana. En impuestos, solo PP y Vox anuncian una bajada generalizada, mientras PSOE y Compromís optan por las ayudas. La formación del popular Pablo Ruz destaca su plan de movilidad con más parkings públicos. El partido de Esther Díez, Compromís, es el que más medidas sociales lleva. Y la formación de Aurora Rodil, Vox, la que más evidencia su ideología en el programa, eliminando subvenciones o dando bonificaciones a quienes contraten a españoles.