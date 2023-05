Nueve de los 14 ediles de PP y Vox que deben formar gobierno en Elche debutan en política

Van a ser 18 días hasta el 17 de junio, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos en toda España, a cara de perro porque hay muchas cosas que se tienen que decidir antes y después de esa fecha pero que marcarán el devenir los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de Elche.

Resca electoral

De momento todo el mundo da por hecho que el Partido Popular y Vox firmarán un acuerdo de gobierno, pero ni siquiera se han sentado a negociar las áreas de poder aunque tienen aún mucho tiempo por delante. Ayer aún les duraba la dulce resaca electoral.

Sesión de investidura

Hay una cuestión que también se tendrá que resolver. Carlos González aseguró en una entrevista con INFORMACIÓN durante la campaña que, de no repetir como alcalde, abandonaría su acta aunque antes de dar el paso está pendiente de dos cosas: de lo que ocurra con las Generales del 23 de julio que se convocaron ayer y de que Pablo Ruz y Aurora Rodil lleguen definitivamente a ese acuerdo para la sesión de investidura. De ser así, parece que tenía muy decidido que su etapa política municipal habría pasado pero, para el caso de que no lo fuera, de que no lleguen a un acuerdo las dos derechas, se podría dar la paradoja que siendo la lista de los socialistas la más votada volviera a ser alcalde aunque en minoría. Al menos desde el entorno del equipo de gobierno, aún sin hacerse a la idea de la derrota electoral, esa era una idea que sobrevolaba: «hay que esperar acontecimientos».

Grupo hetereogéneo

Lo que sí está claro que los 27 concejales que se sentarán en el plenario, como pasa siempre, forman un grupo heterogéneo entre los veteranos y los debutantes, con edades y perfiles muy diferentes y a los que habrá que conocer poco a poco. Hay un dato más que interesante: hay doce caras nuevas de las cuales nueve se encuentran entre los dos partidos de la derecha que están llamados a formar gobierno. Es decir, mucho concejal con responsabilidad en las tareas de gobierno pero sin conocimiento de lo que es la gestión pública ni la política. Y van a tener como rivales a una oposición de PSOE y Compromís que tiene precisamente un conocimiento muy directo e importante de lo que se cuece en la Casa Consistorial. Hasta 9 de los 13 integrantes han tenido tareas de gobierno. A estos se podría sumar la socialista Gema Fos quien ha sido asesora en Juventud. Desde este punto de vista parece fácil que cualquier desliz sea fácilmente detectable por la oposición. Ya en 2011 y hasta 2015 los socialistas fiscalizaron día a día y con una enorme contundencia al gobierno que entonces comandaba Mercedes Alonso. Ahora parece que tampoco les dejarán pasar ni una. Los acuerdos a los que se llegue con cuestiones referentes a dedicaciones exclusivas y asesores va a ser fundamental en el inicio para saber cuál va a ser la relación entre gobierno y oposición. El PP podrá optar por abrir la mano o contestar con la misma moneda con la cual le pagó el PSOE: sin apenas medios. Estos a su vez siempre han reprochado que la primera en cortar el grifo a la oposición fue Mercedes Alonso. Es decir, no será una cuestión fácil de resolver. Lo primero será ver cuál es el talante del nuevo alcalde... si finalmente lo es.

Pablo Ruz tiene prácticamente definidas las áreas de gobierno y a las personas que las ocuparán. Solo hay que ver los perfiles que ha buscado entre los miembros de la candidatura. Desde Paco Soler, quien ha participado en el programa fiscal del PPCV, hasta Jacinto «Tito» Costa, empresario de la restauración, pasando por Celia Lastra, la directora de AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer, o Irene Ruiz, periodista que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el Grupo Antón Comunicación. Hay ediles todoterreno para el proyecto popular, como Juan de Dios Navarro, José Navarro o Loli Serna, también Claudio Guilabert. Y hasta dos enfermeras, Inma Mora y María Bonmatí.

Pacto en Elche

Pero habrá que ver qué áreas le pide Aurora Rodil para la firma de un pacto. Se hace acompañar de Raúl Sempere, un asesor en materia inmobiliaria, y de Samuel Ruiz, un autónomo. Está claro que Vox quiere sacar brillo en aquellas áreas que considera que son su razón de ser. En eso parece inflexible la cabeza de lista. Catorce hombres y trece mujeres formarán la corporación municipal de Elche 2023 a 2027 a partir del 17 de junio.