Enganchados a la columna

Norberto López Amado lleva una exitosa carrera como director de series, lo cual no impide que regrese de vez en cuando al formato cinematográfico, caso de El cuento del lobo, que acaba de llegar a nuestras pantallas. Se trata de una adaptación de la obra Dudas razonables, de Borja Ortiz de Gondra. No vi la original pero me chocó sobremanera un dato que no me resisto a contarles.

En esta historia en la que predomina el tono de suspense tienen un protagonismo especial las columnas de Opinión que la protagonista publica en el diario de su zona. Confieso que me dio envidia ver el eco que tenían en los escasos personajes que aparecen en la cinta. Todos ellos aparecen con naturalidad con el periódico doblado por la mitad, leyendo con un interés inusitado el texto del personaje que interpreta Lucía Jiménez. Pero ojo, que ella no escribe sobre Trump ni geopolítica. Titula textos como Nadie conoce a nadie en los que se refiere a la soledad, y cuestiones por el estilo.

Con lo que cuesta encontrar una cafetería en la que haya prensa en la barra, y resulta que aquí los cuatro escasos personajes que aparecen en la trama (una con sólo veinte años) siempre tienen entre sus manos un ejemplar. ¡En tiempos del guasap...! Diario que no se sabe de dónde sacan porque el casoplón donde viven los protagonistas parece estar en medio de ninguna parte, inaccesible a los quioscos (se es que queda alguno) en un radio de varios kilómetros a la redonda.

Rizando el rizo, para que mi sensación fuera de extrañeza total, visioné la película en la completa soledad de una sala vacía, en su primer pase, en el viernes a las cinco de la tarde. Surrealista.