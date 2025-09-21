Colomo, bon vivant

Las delicias del jardín ★★★ Dirección: Fernando Colomo Reparto: Carmen Machi, Pablo Colomo, Fernando Colomo

Han pasado casi 50 años desde que Fernando Colomo estrenara Tigres de papel, y es de los pocos cineastas de su generación que sigue estando ahí. Haciendo comedia, que es la mar de complicado. Su protagonista de aquella primera película fue Carmen Maura, que como quien no quiere la cosa ha cumplido los ochenta, y de un tiempo a esta parte Colomo anda contándose a sí mismo en una serie de películas en las que participa como actor, y a la manera de Nanni Moretti o Woddy Allen, se ha horneado un personaje. En su caso se trata de un perdedor que, tras la entrañable Isla Bonita, regresa a la capital del Reino para encontrarse con su hijo y zascandilear por las miserias que proporciona el mundo del arte contemporáneo (la película dialoga muy bien con la serie de Movistar Bellas Artes).

Rodada íntegramente con cámara digital con fotografía firmada por José Luis Alcaine (es decir, fotografía de batalla, pero fotógrafo de lujo) Las delicias del jardín se mueve como pez en el agua entre galerías, estudios y personajes relacionados con este mundillo, siempre en clave de farsa.

Aunque aquí lo importante son las relaciones paternofiliales, que se revelan en detalles tan crueles como la lucha denodada por poseer la tarjeta de crédito. Baste como dato que Fernando Colomo, el artista de la película, vive en su propio estudio, ubicado en un garaje del centro de Madrid, y que por ello no se puede empadronar en donde duerme, porque es ilegal. Una película que nos cautiva por su honestidad.