El apio es sinónimo de adelgazar. Es un potente diurético natural que evita la retención de líquidos y por lo tanto es ideal para perder peso. Por esta razón, estamos acostumbrados a verlo en muchas dietas para adelgazar como ingrediente de sopas y caldos depurativos. Hoy, sin embargo, te vamos a proponer otra forma de tomar apio para adelgazar: en infusión. Sí, como lo lees. El té de apio es una de las bebidas naturales más diuréticas que puedes tomar para eliminar grasas y conseguir afinar tu figura en poco tiempo.

Beneficios del apio para adelgazar

El apio es un excelente diurético natural. Es muy bueno para eliminar toxinas de tu organismo y desintoxicar tu cuerpo. Además, contiene mucha fibra, por lo que ayuda a combatir el estreñimiento. Debido a que favorece la eliminación de líquidos, ayuda a controlar la presión arterial.

También aporta mucha vitamina K y es un gran protector contra las bacterias. Por si fuera poco, facilita la digestión y es saciante, por lo que si lo tomas habitualmente tendrás menos apetito y te costará mucho menos esfuerzo adelgazar.

Cómo preparar té de apio para perder peso

Preparar un té de apio para perder peso es muy fácil. Solo necesitas un manojo de apio y dos litros de agua. Debes lavar bien el apio y desechar la parte blanca de la base. Parte el resto en trozos grandes en función de la cazuela que vayas a utilizar y ponlo a hervir durante una media hora a fuego lento.

Una vez pasado este tiempo, el agua ya habrá adquirido todas las propiedades del apio. Es el momento de colarlo y guardarlo en una botella de cristal. El preparado puedes meterlo en la nevera y te servirá para varios días.

De forma opcional, también puedes añadirle un trocito de jengibre a la cocción para potenciar su acción quemagrasas. Si no te gusta su sabor, puedes añadirle unas gotitas de limón y un poco de canela.

Cuánto té diurético debes tomar para perder kilos

Lo ideal para perder peso es tomar dos tazas de té de apio al día. Bébete la primera en ayunas, nada más levantarte y la segunda por la noche justo antes de irte a dormir.

Por supuesto, el apio no es un producto milagroso y por sí mismo no hará que pierdas peso si no lo acompañas de una dieta saludable y evitas ciertos alimentos como el alcohol o las bebidas azucaradas.

Contraindicaciones del té de apio

Aunque este vegetal es muy beneficioso para nuestro organismo, hay algunas cosas que debes saber antes de tomarlo. Por ejemplo, no está indicado para mujeres embarazadas o si estás llevando un tratamiento anticoagulante. Como siempre decimos en estos casos, si tienes la menor duda, antes consulta con tu médico.

