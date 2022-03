Hay muchos errores a la hora de empezar una rutina con el objetivo de quemar grasa y, sobre todo, adelgazar. No. Adelgazar no es sinónimo de pasar hambre y de no poder disfrutar de alimentos ricos y que nos sacien. Tampoco es sinónimo de "castigarse" en el gimnasio ni vivir sólo de cenas con lechuga, tomate y poco más. Aunque al principio puede resultar una tarea difícil pero descubrirás que hay alimentos que son son ricos y saludables y que la bollería industrial y los alimentos procesados no pueden estar en tu dieta.