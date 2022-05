A nadie le amarga un dulce, pero si estás intentando perder peso este tipo de alimentos, ricos en azúcares, no son las indicados para incorporar a tu dieta. Chocolates, bollería, galletas... son tentaciones casi imposibles de salvar pero que debes controlar si sigues un programa de adelgazamiento o, simplemente, si quieres llevar una vida más sana. Por ello tampoco debes olvidarte de hacer ejercicio. Pero ejercicio adaptado a tu estado de salud y a tu condición física. No se trata de no haber corrido nunca y mañana hacer una maratón. Los profesionales son los que mejor pueden asesorarte para tener una preparación óptima y tener rutinas que sirvan.