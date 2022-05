Miopía es el término que define a la que está considerada la gran pandemia silenciosa del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en menos de 30 años (2050) la miopía afectará a la mitad de la población mundial. En Europa será más grave: Cerca de 6 de cada 10 personas padecerán de miopía en poco más de 30 años.

El oftalmólogo alicantino doctor Enrique Chipont explica que la miopía es un error refractivo del ojo. Vemos con claridad a objetos y personas ubicados en primer plano, pero borrosos a los que se encuentran en segundo plano o más lejanos.

Esto, se debe a que el ojo no enfoca las imágenes sobre la retina, sino delante de ella. Nuestra buena visión se fundamenta en que los rayos de luz que penetran en nuestros ojos atraviesan la córnea y el cristalino para llegar a la retina. La retina es nuestro ordenador personal visual. Porque allí la luz se transforma en señales que luego van a cerebro y se convierten en imágenes. Si la luz no se enfoca debidamente en la retina, vienen los problemas. Y hay que visitar al oftalmólogo.

Origen de la miopía

En su origen, la miopía puede producirse bien porque el globo ocular es más largo de lo normal bien porque la córnea o el cristalino tienen forma anormal. La miopía genera un déficit de agudeza visual: vemos peor, sentimos dolor de cabeza, fatiga visual e incluso entrecerramos los ojos para adivinar que objeto lejano se muestra ante nosotros. Esto nos ocurre, por ejemplo, cuando vamos en el coche y divisamos una señal de tráfico. Se trata de síntomas, todos ellos, compatibles con la miopía y que nos advierten de la necesidad de acudir con rapidez a la consulta oftalmológica.

La miopía puede ser hereditaria, sostiene el doctor Enrique Chipont. Se suele manifestar en la infancia. Esto es, entre los 6 y los 8 años. Pero, a veces, aparece, a edades más tardías. Y tiende a empeorar, para estabilizarse de un modo más permanente en torno a los 18 años.

El doctor Enrique Chipont explica que la miopía es un desorden de la vista. Si nuestra graduación está por debajo de las 6 dioptrías, estamos hablando de miopía baja. Si por el contrario nos encontramos con una miopía de más de 6 dioptrías causada por un alargamiento del globo ocular, entonces, estamos ante una miopía magna.

La buena noticia es que la miopía puede corregirse a través de cirugía refractiva. Hay varias técnicas. Una de ellas, es la denominada lasik. El objetivo de esta cirugía es modificar la córnea para corregir la miopía y, con ello, devolver al paciente, a la vez, la visión también correcta. Por tanto, es posible eliminar definitivamente el uso de lentes y de gafas. En el caso de que el ojo del paciente no admita la corrección láser, existe otra opción: la de implantar lentes intraoculares o lentes ICL, sin sustituir al cristalino.

¿Cómo funcionan las Lentes ICL? Técnica mínimamente invasiva

Las Lentes ICL para solucionar problemas de miopía tienen muchas ventajas: cada lente está personalizada. Por tanto, diseñada para cada paciente en concreto. Son muy pequeñas, flexibles y suaves. Es reversible. Por tanto, se puede extraer. Y, sobre todo, permite corregir la dioptría por encima de las 4-5 dioptrías. Es decir, allí donde el láser no llega.

El doctor Chipont, que es director médico de Oftálica Clínica Oftalmológica, destaca que la implantación de las Lentes ICL es una técnica para resolver problemas de miopía. Se realiza a través de una mínima incisión de apenas 1,5 milímetros, que normalmente no precisa de sutura. Se implanta entre el iris y el cristalino a través de una técnica mínimamente invasiva y, muy importante, no afecta a la anatomía del ojo. ¿Y de qué están hechas?: de material biocompatible con una base de colágeno. Por tanto, no son agresivas para nuestros ojos ni para nuestro organismo y suponen la perfecta solución a la miopía.

