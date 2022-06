Un nuevo fármaco para adelgazar de la compañía farmacéutica Lilly, Tirzepatida, está en boca de todos tras la publicación de varios estudios que afirman que esta inyección produce una pérdida de peso de récord sin recurrir a la cirugía. Esta nueva inyección para adelgazar promete un cambio radical en los tratamientos contra la obesidad y los ensayos realizados hasta el momento confirman que los pacientes reducen el peso entre un 20 y un 25%.

¿Qué es la Tirzepatide?

La tirzepatida o tirzepatide es un nuevo fármaco contra la obesidad que consigue reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad de quien se lo inyecta. Esta inyección para adelgazar que se administra una vez a la semana puede hacer perder hasta 23 kilos. Así lo han demostrado lo resultados preliminares de un ensayo que ha sorprendido a la comunidad científica.

El estudio de la tirzepatide, comercializado como como Mounjaro, se encuentra en fase III y se ha probado en pacientes con obesidad y otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, demostrando que a mayor dosis mayor pérdida de peso. Los resultados presentados por la compañía farmacéutica y publicados en la revista The New England Journal of Medicine son llamativos: el tratamiento con la dosis alta de tirzepatida (15 mg) durante 72 semanas consiguió a adultos obesos o con sobrepeso perder alrededor del 21% de su peso.

Mientras que los efectos secundarios, que incluyen náuseas, vómitos y diarrea, fueron leves y transitorios.

La tirzepatida fue aprobada el pasado mes de mayo por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) como una nueva clase de medicamento para el tratamiento de personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que el medicamento tiene potencial como tratamiento para la obesidad.

Sin embargo, aunque la tirzepatide está aprobada en Europa y EE UU para tratar la diabetes 2, de aprobarse finalmente como tratamiento contra la obesidad la sanidad pública española no la ofrecería, ya que esta no cubre este tipo de medicamentos.

¿Cómo funciona la nueva inyección para adelgazar o tirzepatida?

La tirzepatide se enmarca dentro de una nueva clase de medicamentos llamados incretinas, que retardan el vaciado del estómago, disminuyen el apetito tal y como ocurre con los balones gástricos y regulan la insulina. Este tipo de tratamientos para adelgazar consiguen cambiar los gustos por lo que empiezan a apetecer otro tipo de alimentos más ligeros, como fruta o vegetales.