La fractura de cadera es una de las 10 causas principales de discapacidad en los adultos mayores de 65 años en España. La fractura de cadera es una lesión grave que afecta especialmente a las personas mayores, estando principalmente asociada a la osteoporosis y la caídas. Aunque se trata de un problema severo, que puede tener complicaciones.

La osteoporosis es una de las principales causas de la fractura de cadera en los mayores de 65 años. Se trata de una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. De esta forma, los huesos se vuelven más porosos, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad.

La constitución fisiológica y la menopausia de las mujeres a partir de mediana edad, hace que sean las que más sufran este tipo de lesiones.

No obstante, existen otros factores de riesgo que influyen en la alta incidencia de fracturas de cadera en personas mayores, como son la disminución de movilidad asociada a la edad y la pérdida de capacidad visual y auditiva. “La combinación de estos factores aumenta la posibilidad de sufrir caídas y traumatismo y presentar, por lo tanto, una fractura de cadera de origen traumático", tal y como explica el doctor Maciej Tadeusz Was, especialista de cadera del servicio de traumatología de Quirónsalud Torrevieja.

Con estos datos tan preocupantes, el sector médico ha buscado formas de recuperar ese bienestar y calidad de vida pese a cumplir años o haber sufrido algún accidente de la mejor forma posible.

La artroplastia de cadera es el procedimiento más común cuando otros tratamientos no han surtido el efecto deseado.

Dr. Maciej Was, especialista en cirugía de cadera de Quirónsalud Torrevieja ,nos introduce qué es la artroplastia de cadera y cómo es el proceso de recuperación.

¿Qué es la artroplastia o reemplazo de cadera?

La artroplastia de cadera es un procedimiento quirúrgico en el que el cartílago y el hueso dañados de la articulación de la cadera se reemplazan con implantes metálicos, también conocidos como prótesis. Esta cirugía también se conoce como reemplazo de cadera.

El objetivo de este reemplazo de cadera es aliviar el dolor causado por deformidad o fractura, mejorar la movilidad y mantener el rango de movimiento de la articulación de la cadera.

¿Cuándo se debe realizar una artroplastia de cadera?

Es importante diferenciar entre artroplastia parcial de cadera (cirugía de reemplazo parcial de cadera o hemiartroplastía) donde solo se sustituye la cabeza del fémur y la artroplastia total de cadera (cirugía de reemplazo total de cadera) donde se sustituyen todas las partes de la articulación (cabeza femoral y acetábulo) con componentes protésicos artificiales.

Ambos se realizan a través de una incisión en la zona de cadera y, por lo tanto, es una cirugía que requiere anestesia regional en la mayoría de situaciones.

En principio hay dos indicaciones para artroplastia de cadera – fractura del cuello femoral o deformidad de cadera (causada por artrosis, por necrosis avascular de cabeza femoral o postraumática como más frecuentes).

En caso de fractura la implantación de prótesis de cadera depende del tipo de fractura de cuello femoral y estado general del paciente. Puede ser prótesis total o parcial, y por otro lado prótesis cementada o no cementada. Generalmente la prótesis total está reservada para pacientes menores de 75 años y en estos pacientes se ponen prótesis no cementadas. Para mayores de 75 años, si no tienen artrosis de cadera, se puede poner prótesis parcial y si su calidad ósea no es buena recurrir a la prótesis cementada.

En caso de deformidad “se realiza una artroplastia cuando tenemos una cadera dolorosa con daño en el cartílago, que no mejora con ninguna las distintas opciones terapéuticas conservadoras que disponemos”, detalla el Dr. Maciej Was, especialista en cirugía de cadera de Quirónsalud Torrevieja.

La artrosis y otras deformidades de la articulación de la cadera pueden provocar dolor, rigidez y movilidad limitada. Por ello, se recomendará una artroplastia total de cadera para aliviar dolores, mejorar rango de movimientos, recuperar capacidad de hacer la vida normal, por tanto para mejorar calidad de vida.

Técnicas utilizadas para la realización de una artroplastia de cadera

“Existen diferentes técnicas en cuanto al abordaje utilizado, si se retira solo una parte de la articulación o ambas (prótesis parcial o total) y el tamaño de la cicatriz dependiendo de las características de cada paciente”, señala el doctor Maciej Was.

El equipo de la Unidad de Cadera y Pelvis de Quirónsalud Torrevieja cuenta con cirujanos altamente especializados capaces de dar respuesta a cualquier patología del aparato locomotor, ofreciendo un tratamiento personalizado y de calidad al paciente.

Además, las nuevas tecnologías nos han permitido desarrollar nuevas técnicas mínimamente invasivas que favorecen la recuperación del paciente y acortan su estancia en el hospital.

Entre las múltiples ventajas de este tipo de técnicas encontramos los siguientes:

Menor sangrado.

Menor riesgo de infección.

Incisiones más pequeñas.

Recuperación casi inmediata del paciente

Según el estado del paciente y su situación funcional previa, se llevará a cabo un tipo determinado de intervención quirúrgica, a fin de dar solidez y estabilidad a esa articulación y para lograr recuperar la marcha del paciente.

Tipos de prótesis de cadera que se utilizan en la artroplastia de cadera

Cuando el médico haya determinado que la mejor opción para su problema es la implantación de una prótesis de cadera debes saber que existen diferentes tipos según sea el caso.

En general, se suelen utilizar prótesis que emplean los siguientes componentes:

•Vástago, que siempre es metálico (distintas mezclas de metales)

•Cabeza, que puede ser metálica (Cromo-Cobalto) o cerámica.

•Inserto, que puede ser de polietileno o cerámica.

•Componente acetabular, que siempre es metálico (distintas mezclas de metales).

La elección de los componentes depende de la edad del paciente y su situación particular, entre otras. Su médico de confianza podrá recomendarle la mejor opción para que todo salga mejor incluso que lo previsto.

¿Cómo es la recuperación tras una artroplastia de cadera?

“La recuperación tras una artroplastia de cadera es un proceso personalizado según las características del paciente (grado de pérdida de musculatura, déficit de movilidad, estabilidad de la prótesis)”, añade el especialista.

Este tipo de operaciones suelen tener un grado de recuperación con alto grado de éxito. Es decir, después de la intervención el paciente podrá movilizar la pierna y volver a su vida diaria, sin embargo, dependiendo de la estabilidad, “podrá pasar un tiempo sin poder apoyar completamente la pierna intervenida”.

Además, según las necesidades del paciente se puede necesitar también sesiones de fisioterapia para acortar el proceso de recuperación y obtener un mejor resultado.

El tiempo de recuperación de una artroplastia de cadera puede ser de seis semanas a tres meses, según el tipo de cirugía que haya tenido y cómo reaccione su cuerpo.

