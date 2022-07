Muchas veces entendemos que estar a dieta es privarnos de muchos caprichos, y sobre todo de los dulces. Pero llevar una dieta equilibrada no está reñida con el chocolate, debes renunciar al azúcar, no al chocolate, éste es bienvenido.

Existen trucos para adelgazar eficaces y rápidos pero de nada sirven si no se convierten en un hábito. Los expertos nutricionistas recomiendan no eliminar de forma definitiva los alimentos que se comen por placer aunque a priori puedan no ser demasiado saludables porque rechazarlos sistemáticamente produce ansiedad y este desequilibrio puede degenerar en un trastorno alimenticio que diluya algo más que la dieta.

¿Por qué seguir la dieta del chocolate?

Un estudio en « The FASEB Journal» analiza los diferentes efectos de comer chocolate con leche en diferentes momentos del día y concluyó que ingerirlo por la mañana o por la tarde / noche produce efectos diferenciales sobre el hambre y el apetito, la oxidación, la glucosa en ayunas, la microbiota (composición y función) y los ritmos de sueño y temperatura.

El cuerpo es química, lo que implica que para adelgazar no sólo debemos elegir lo que comemos sino cómo inciden los alimentos que comemos entre ellos y en nuestro organismo dependiendo del momento y la manera en la que se ingieran.

El 'cuándo' comemos es un factor relevante a considerar en el equilibrio energético y el metabolismo, escriben los autores del trabajo de la Universidad de Murcia, que colaboraron con investigadores del Hospital Brigham and Women's de Boston (EE.UU.) y realizaron a cabo un ensayo cruzado, controlado y aleatorizado de 19 mujeres posmenopáusicas que consumieron 100 g de chocolate por la mañana (una hora después de despertarse) o por la noche (una hora antes de acostarse).

Los expertos compararon el aumento de peso y muchas otras medidas con la ausencia de ingesta de chocolate.

¿Cuándo comer chocolate para adelgazar?

Y los resultados mostraron que la ingesta de chocolate por la mañana o por la noche no produjo aumento de peso; que comer chocolate por la mañana o por la noche puede influir en el hambre y el apetito, la composición de la microbiota, o el sueño; que una ingesta elevada de chocolate durante las horas de la mañana podría ayudar a quemar grasas y reducir los niveles de glucosa en sangre, y que tomar chocolate de la tarde/noche alteró el metabolismo del reposo y el ejercicio de la mañana siguiente.

"Nuestras voluntarias no aumentaron de peso a pesar del aumento de la ingesta calórica. Los resultados muestran que el chocolate redujo la ingesta de energía, consistente con la reducción observada en el hambre, el apetito y el deseo por los dulces que se mostró en estudios anteriores", señala Marta Garaulet, una de las artífices del estudio.