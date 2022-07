Opinar, en general, es un deporte muy español, pero no siempre se acierta. Cuando se habla de salud, más concretamente de salud bucodental, es importante hablar con conocimiento, porque no todo lo que se dice es cierto. En un mundo abarrotado de noticias falsas que corren como la pólvora, es preciso que entidades como el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) y el Consejo General de Dentistas de España, aclaren realmente qué es verdadero y qué es falso, de lo que se está diciendo en la calle.

En este sentido, el COEA quiere definir, sin dar lugar a la duda, algunas de las verdades y de las falsedades más frecuentes en torno a la salud de nuestra boca y dientes, porque hay mitos y bulos que no favorecen en nada y por los que no hay que dejarse llevar.

1- Es falso que sea inútil ir al dentista si no hay dolor

“Si a tu hijo no le duelen los dientes o la boca no hace falta que lo lleves al dentista” es una frase repetida entre padres y madres. Se escucha mucho en las puertas de los colegios. Pero es necesario tener en cuenta que una caries no tiene por qué doler, sobre todo en su estadio inicial. Por ello, el COEA asegura que es muy importante que niños y adultos acudan periódicamente a su revisión odontológica, apostando por una lógica preventiva. El dentistas es el profesional sanitario adecuado para comprobar que todo en nuestra boca está bien.

2- Es verdadero que cepillarse los dientes después de cada comida evita problemas

“No pasa nada por no lavarte los dientes un par de días si te coge de viaje. Masca chicle y ya está”. Otro error grave. Cepillarse los dientes después de cada comida es muy importante, esencial, para la correcta higiene de nuestra cavidad bucodental. Los chicles producen saliva y ésta es buena para proteger los dientes, pero el chicle o una manzana no eliminan la placa dental.

Es necesario hacerlo para evitar la aparición de caries o enfermedades gingivales. Con un cepillado de dos minutos de duración lo conseguimos. Ante todo, al día hay que realizar al menos dos lavados con cepillo dental, uno al levantarse por la mañana y otro antes de acostarse, preferiblemente después de desayunar y de cenar.

3- Es falso que los niños no hace falta que acudan al dentista hasta no tener los dientes permanentes

No solo es falso. Es absolutamente indispensable curar las caries en los dientes de leche, porque guardan el sitio para los que vienen detrás para quedarse. Se sabe que cuanto peor esté la salud bucodental en los dientes primigenios, peor estará después en los definitivos. La primera visita al dentista es aconsejable realizarla antes de que el pequeño cumpla un año.

4- Es verdadero que realizar una correcta alimentación ayuda a la salud oral

Es fundamental que la dieta sea sana, que contenga muchas frutas, verduras y legumbres. Hay que evitar, ante todo, los alimentos dulces y ácidos, y huir del picoteo entre horas de comida. Es fundamental beber dos litros de agua al día para siempre estar bien hidratados.

5- Es falso que el cepillado sea inútil antes de los 3 años

Es muy recomendable empezar a limpiar los dientes desde que van apareciendo en la boca del menor, en torno a los seis meses de vida. Es fundamental no solo por la importancia de la limpieza de las piezas y de la boca, sino también para generar un hábito esencial en el niño con el fin de mantener una buena salud bucodental.

6- Es verdadero que los selladores son una protección eficaz frente a la caries

La enfermedad con más prevalencia del mundo, la caries, se puede evitar, sobre todo en los dientes conocidos como molares definitivos, con un sellador de fisuras, evitando que se acumulen restos de alimentos en ellas. Es una técnica muy eficaz y totalmente indolora.

7- Es falso que un diente con caries se pueda curar solo

Si no se trata la caries, avanzará y avanzará hasta afectar a la raíz del diente o provocar males mayores como infecciones. Es fundamental tratar cuanto antes las caries, por eso es tan importante acudir al dentista periódicamente, al menos una vez al año.

8- Es verdadero que cambiar el cepillo regularmente evita problemas

Los cepillos van deformándose conforme va pasando el tiempo y los vamos usando. El COEA recomienda cambiar el cepillo cada 3 meses, o antes si vemos que las cerdas están deterioradas o muy deformadas. Un cepillo con deformaciones no sirve de nada. También conviene cambiarlo si hemos pasado la gripe, el covid o cualquier otra enfermedad infecciosa.

9- Es falso que el bicarbonato blanquea los dientes

Está extendida la creencia de que usando bicarbonato sódico podemos bloquear nuestros dientes. Antiguamente sí se utilizaba este compuesto para ello, pero no es nada recomendable hacerlo porque es muy abrasivo y ocasiona daños al esmalte que pueden ser definitivos. Cualquier tipo de tratamiento para el blanqueamiento dental debe ser supervisado, prescrito y pautado por un dentista. No existen blanqueares milagrosos.

10- Es verdadero que una buena salud general depende de una buena salud oral

La salud general comienza en nuestra boca y, aunque muchos ciudadanos lo desconocen, existen múltiples evidencias científicas que demuestran una clara relación entre la salud general y las principales patologías orales, como la caries y las enfermedades periodontales. Cuidar nuestra boca ayuda a conservar nuestra salud bucodental, pero también nuestra salud integral.