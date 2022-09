Desde el año 2000, cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón con el objetivo de concienciar a la población acerca de la importancia de las enfermedades cardiovasculares y sus consecuencias sobre la salud.

Y es que, es importante saber que en el mundo existen más de 500 millones de personas que conviven con enfermedades cardiovasculares y que estas siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país con más de 120.000 fallecimientos registrados al año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que, por desgracia, no deja de ir en aumento.

Por este motivo, desde la Clínica HLA Vistahermosa se unen a asociaciones de todo el mundo para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener unos hábitos de vida saludables y prevenir, así, las enfermedades del corazón.

¿Cuáles son las principales enfermedades del corazón?

Dentro de estas patologías, podemos citar:

La enfermedad coronaria. Como el infarto agudo de miocardio o la angina de pecho, se producen cuando hay una obstrucción al paso de la sangre en las arterias del corazón que impide un flujo adecuado de sangre al músculo cardíaco.

Como el infarto agudo de miocardio o la angina de pecho, se producen cuando hay una obstrucción al paso de la sangre en las arterias del corazón que impide un flujo adecuado de sangre al músculo cardíaco. La insuficiencia cardiaca. Es la situación en la que el corazón no es capaz de bombear la sangre necesaria para mantener un adecuado aporte al organismo.

Las arritmias cardiacas. Son alteraciones del ritmo cardiaco y a veces provocan la formación de un coágulo dentro del corazón que puede a su vez desplazarse hasta el cerebro provocando un «infarto cerebral» (Ictus).

¿Qué hacer para prevenirlas?

La medida más importante para prevenir este tipo de enfermedades es lo que se conoce como «Prevención Primaria», es decir, evitar todos aquellos factores que pueden generar enfermedades del corazón. Estos son la hipertensión arterial, la diabetes, los niveles altos del colesterol, el tabaquismo, la obesidad, los trastornos del sueño, el sedentarismo e incluso la contaminación ambiental.

A continuación, se citan las medidas recomendadas para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular:

Evitar el consumo de tabaco –incluido el tabaquismo pasivo-.

–incluido el tabaquismo pasivo-. Mantener una dieta sana y equilibrada , limitando al máximo el consumo de sal, evitar la obesidad y el sobrepeso (cuando la medición del perímetro abdominal es mayor de 88 cm. en las mujeres y de 102 cm. en los hombres, se considera que hay un aumento del riesgo cardiovascular).

Desarrollar actividad física a diario. Lo mínimo que se recomienda es caminar, a buen ritmo, durante 30 minutos diarios.

Controlar las cifras de tensión arterial. Por debajo de 140/90 mm Hg.

Por debajo de 140/90 mm Hg. Controlar las cifras de glucemia o glucosa en sangre. La cifra de glucosa en sangre se considera normal cuando es menor de 100 mg/dl en ayunas; entre 100 mg/dl y 126 mg/dl, y por encima de esta cifra, el médico propondrá la actuación a seguir para descartar una diabetes.

Controlar las cifras de colesterol. El criterio de normalidad es mantener la cifra de colesterol total por debajo de 200 mg/dl.

Vigilar la presencia de apneas (dejar de respirar) durante el sueño.

(dejar de respirar) durante el sueño. En caso de alteraciones se recomienda consultar directamente con su médico.

Servicio de Cardiología HLA Vistahermosa

Para acompañarnos en esta tarea, o en caso de haber presentado ya un evento cardiovascular, la Clínica HLA Vistahermosa pone a disposición de la comunidad el Servicio de Cardiología. Tras casi 30 años de atención nacional e internacional, es hoy un grupo establecido que no deja de crecer.

Cuenta con una unidad no invasiva (de Cardiología Clínica e Imagen Cardiaca), unidades intervencionistas (de Hemodinámica y de Arritmias) y Cirugía Cardiaca y se compone de un total de 15 especialistas que cuentan con los recursos tecnológicos más modernos. Este equipo se complementa con un grupo de enfermería y auxiliares con un gran nivel profesional que brindan el trato más humano y cercano.

HLA Vistahermosa inicia el programa TAVI para implante de válvula aórtica a través de catéteres

La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en la población occidental. Esta enfermedad consiste en el estrechamiento de la válvula aórtica, una de las 4 válvulas del corazón. La estenosis aórtica se asocia fundamentalmente a la edad, por lo que el aumento de la esperanza de vida de la población hace que cada vez esta enfermedad sea más frecuente entre nuestros mayores.

La estenosis aórtica, por el estrechamiento progresivo de la válvula, genera síntomas muy graves como son la insuficiencia cardiaca (dificultad para respirar y fatiga), pérdida de conocimiento, angina de pecho o arritmias que pueden llegar a ser fatales. Cuando un paciente comienza con estos síntomas, es necesario actuar sobre la válvula con premura.

Hasta hace un tiempo, la única solución para la estenosis aórtica era la cirugía cardiaca consistente en la sustitución de la válvula enferma por una nueva válvula llamada prótesis aórtica.

Sin embargo, desde hace unos años, la mayor parte de pacientes con estenosis aórtica severa pueden tratarse con un procedimiento percutáneo llamado TAVI (implante de válvula aórtica a través de acceso femoral). La TAVI permite a través de cateterismo implantar una prótesis aórtica similar a la quirúrgica, pero sin necesidad de operar a corazón abierto.

Intervención rápida y menos invasiva

La TAVI es un procedimiento percutáneo, realizado a través de catéteres, que permite el implante de la prótesis aórtica desde la arteria femoral, introduciendo catéteres desde la ingle. Se realiza con anestesia local y con el paciente despierto. La recuperación es muy rápida y la mayor parte de los pacientes pueden darse de alta en 1 ó 2 días tras el procedimiento.

La Unidad de Hemodinámica de HLA Vistahermosa ha iniciado un programa para el implante de TAVI en pacientes con estenosis aórtica. Esta unidad dispone de cardiólogos intervencionistas expertos en la técnica y enfermería con amplia experiencia en este campo y en todos los procedimientos de hemodinámica.

¿Cuándo se utiliza esta técnica?

Entre las ventajas de la TAVI frente a la cirugía hay que destacar varias. En primer lugar, permite dar solución a pacientes que antes no podían operarse por el alto riesgo quirúrgico. En este grupo de pacientes estarían los ancianos de más de 80 años o aquellos pacientes con otras enfermedades (pulmonares, insuficiencia renal, etc.) en los que el riesgo de la cirugía no es asumible.

En segundo lugar, estarían los pacientes denominados de «riesgo intermedio», en los que tanto la cirugía a corazón abierto como la TAVI serían buenas opciones. Para estos casos existe un equipo multidisciplinar de especialistas (hemodinamistas, cirujanos cardiacos, cardiólogos clínicos y anestesistas) que valoran de forma individualizada cual es la mejor opción terapéutica para cada paciente concreto.

Cuando un paciente es diagnosticado de estenosis aórtica por el cardiólogo, se inicia un proceso que exige la realización de varias pruebas: ecocardiograma, cateterismo y TAC. Con estas pruebas y con la historia clínica del paciente, se está en disposición de decidir cuál es la mejor solución para el paciente.

Actualmente y de forma generalizada, la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología es tratar con TAVI aquellos pacientes con estenosis aórtica de 75 años o más y derivar a cirugía cardiaca los de menor edad.

Una revolución médica

La TAVI es sin duda una de las grandes revoluciones de la medicina de los últimos años. Permite tratar pacientes muy graves con estenosis aórtica y abordar de una forma mucho menos agresiva a pacientes que antes se derivaban a cirugía cardiaca.

Entre los grandes avances de la TAVI destaca el menor riesgo de complicaciones graves frente a la cirugía, así como el poder realizarse todo el procedimiento a través de catéteres y sólo con anestesia local. Esto permite que el paciente pueda movilizarse en el mismo día del procedimiento y que el ingreso hospitalario sea de apenas 2 días en la mayoría de casos.

Como señalan desde HLA Vistahermosa «que esta técnica se haya incluido en nuestra cartera de servicios es una gran noticia, pues los pacientes cardiológicos van a disponer de una de las técnicas más novedosas para el tratamiento de sus enfermedades».