Los centros de día son una de las opciones más recomendadas para el cuidado de las personas mayores que no pueden quedarse solas en casa. Estos espacios ayudan a mejorar o mantener el grado de autonomía de la persona mayor, ayudándola a disfrutar de su tiempo libre a la vez que también proporcionan un apoyo a la familia o los cuidadores que la atienden.

Las ventajas para la persona mayor son muchas: no está sola, se mantiene más activa, se encuentra en un entorno seguro, está rodeada de profesionales que van llevando a cabo un seguimiento de su evolución y duerme en casa. En este sentido, encontrar un centro en el que sentirse como en casa es complicado pero no imposible, el Centro de Día Senelx es un lugar donde las personas mayores encuentran todas sus necesidades cubiertas, y no solo a nivel profesional y terapéutico, si no también a nivel personal y humano.

Senelx, 20 años de experiencia

Si algo les caracteriza a lo largo de sus casi 20 años es la cercanía y el trato con sus usuarios y usuarias, y con sus familiares. Un centro familiar donde la prioridad de todo el personal es que las personas que acuden cada día se sientan como en casa, con una atención personalizada y mimando cada detalle. Cuidan desde la alimentación adaptada, no solo a sus patologías si no también a sus gustos y preferencias, hasta los talleres con profesionales que también se adaptan a lo que más les divierte o entretiene.

Asimismo, cuentan con las mejores instalaciones para que los mayores estén en las mejores condiciones, con una gran cantidad de actividades y donde no queda tiempo para el aburrimiento.

Los centros de día son el lugar ideal donde las personas mayores crean vínculos y relaciones sociales de amistad con personas de su edad. Esto tiene mucha importancia en la prevención del deterioro cognitivo, en su estado anímico y en su calidad de vida. Además, se trabaja la motricidad, la capacidad cognitiva y la psicoestimulación, a través de diversas actividades: talleres de memoria, de terapia ocupacional… Esto les ayuda a mantener cierto nivel de independencia.

El recurso de centro de día dentro de la Ley de Dependencia es uno de los más desconocidos y por ello menos demandados, sin embargo, desde Senelx consideran que es el recurso más efectivo para las personas mayores que ya no pueden permanecer solas en casa. Además, también es un recurso compatible con el servicio de ayuda a domicilio.

Para más información puedes acudir al centro de Senelx.

Más información:

Dirección: Carrer Arquitecte Santiago Perez Aracil, 16, 03203 Elx, Alicante

Teléfono: 966 61 23 55