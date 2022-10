Perder a un bebé, durante la gestación o tras el nacimiento, es un suceso devastador para padres y familiares. Sin embargo, hechos como la incomprensión social provocan que el duelo tras el fallecimiento del bebé sea mucho más doloroso. Conscientes de ello, GRUPO ASV Servicios Funerarios ha querido arrojar un rayo de luz sobre las personas que tienen que afrontar la pérdida de su bebé, y por ello ha lanzado una página web y una guía con recursos para poder ayudar a gestionar emocionalmente todo este proceso.

Romper con los estigmas

Pensar que con la pérdida de un hijo nonato no se sufre o que tras el fallecimiento los padres no pasan por un proceso de duelo es una creencia muy extendida. En la sociedad todavía se extiende el pensamiento de que no hay necesidad de que los padres pasen el duelo por su bebé perdido. Anular ese sentimiento empuja a muchos padres a vivir el duelo en soledad, pudiendo desencadenar situaciones de trauma, aislamiento o inadecuación. Por eso resulta muy importante entender el duelo perinatal al mismo nivel que cualquier otro tipo de pérdida de un ser querido. Ofrecer acompañamiento y comprensión, dejar que los padres puedan elaborar su proceso desde el respeto y el amor por su bebé fallecido.

Fases del duelo

Las fases del duelo perinatal son las mismas que una persona puede experimentar ante cualquier otro tipo de pérdida:

Negación

Ira

Negociación

Depresión

Aceptación

Sin embargo, el duelo perinatal cuenta con unas características específicas que lo hacen doblemente doloroso. Y es que es muy común que el sentimiento de culpa sobrevuele a las familias que han perdido un bebé, creyendo que quizás han cometido algún error que haya podido provocar la pérdida de su bebé. Estos pensamientos favorecen que los padres y, en especial la mujer, atraviesan todo el proceso con una gran intensidad emocional. Por ello, resulta especialmente importante que cuenten con un proceso de acompañamiento o ayuda psicológica que les ayude a superar este momento tan duro.

Cómo afrontar el duelo

Desde GRUPO ASV Servicios Funerarios se ha propuesto arrojar un poco de luz sobre el duelo perinatal, todavía tabú para muchas personas, y darle el lugar que merece. Para empezar a afrontar la pérdida hay que evidenciar el gran dolor que genera y conviene transitar el duelo para poder sobrellevarlo.

A través de la guía “El adiós antes del hola” que puede descargase gratuitamente, GRUPO ASV Servicios Funerarios presenta algunos de los aspectos que caracterizan al duelo perinatal, ofreciendo una serie de recursos para las personas que están atravesando este difícil momento, así como para sus familiares. De esa forma, se empezará a romper con el estigma para poder tener procesos de integración sanos que permitan seguir adelante.

Recursos accesibles

El contenido de la página web está disponible para todas aquellas personas que estén atravesando una pérdida perinatal. Para poder dar apoyo y ayudar a afrontar el duelo, han diseñado diferentes secciones:

¿Qué es el duelo perinatal?

Tienes derecho a sentir: en esta sección se habla de las emociones más habituales relacionadas con este tipo de duelo.

relacionadas con este tipo de duelo. Testimonios: es en esta parte donde se destaca la importancia de buscar recursos de ayuda y para ello cuentan con un vídeo donde una profesional de la psicología aporta consejos. Además, en los usuarios tienen disponible un formulario para quienes quieran compartir su historia , con el objetivo enriquecer la web con testimonios reales que puedan servir de ayuda a otras familias que estén sufriendo la misma situación.

y para ello cuentan con un vídeo donde una profesional de la psicología aporta consejos. Además, en los usuarios tienen disponible un formulario para quienes quieran , con el objetivo enriquecer la web con a otras familias que estén sufriendo la misma situación. Recursos de apoyo: aquí se presentan los servicios propios de la compañía, así como la posibilidad de descargar la guía en PDF . Le acompañan dos listados más, uno de asociaciones y otro de recursos para completar el apoyo.

. Le acompañan dos listados más, uno de asociaciones y otro de recursos para completar el apoyo. Acompañamiento: esta es la sección que trata de servir de guía a aquellos que quieren ayudar y no saben cómo. Esta parte no se dirige tanto a las familias que sufren la pérdida, aunque pueden verse identificadas, es más bien un recurso de concienciación para la sociedad.

Por su parte, la guía descargable en formato PDF también está al alcance de todos y complementará los contenidos de la web. La guía trata los siguientes contenidos:

Qué es el duelo perinatal y sus particularidades.

El dolor por la pérdida.

Interrupción voluntaria del embarazo

Enfrentarse al parto de un hijo que ha fallecido o sabemos que no va a sobrevivir.

Un nuevo embarazo después (o durante) el duelo

Depresión perinatal, el gran fantasma

Las fases del duelo gestacional, perinatal y neonatal.

El duelo arrebatado. Tabús en torno al duelo perinatal.

Elaboración del duelo.

Cómo afrontar la pérdida.

Acompañamiento.

Apoyo familiar: cómo acompañar a unos padres que acaban de perder a su bebé.

Cuando la intención es mejor que el mensaje.

Listado con recursos y asociaciones de apoyo al duelo.

En GRUPO ASV Servicios Funerarios han querido poner en marcha el lanzamiento de la página web y de la guía en octubre por estar considerado como el mes de la concienciación de este tipo de pérdida. Con ello se busca contribuir a su visibilización y dar apoyo a las familias que sufren esta situación y a todas aquellas personas que quieren ofrecer su apoyo y no saben cómo.