Dolor, molestia en la rodilla, sobre todo en ciertas posturas o caminando cuesta abajo... Una gran parte de la población ha sufrido alguna vez una lesión de ligamento cruzado anterior. No es de extrañar, ya que se trata de una de las afecciones más frecuentes de la rodilla.

Y es que, este tipo de lesiones han aumentado de manera considerable en los últimos años debido al incremento de la actividad física en la sociedad actual. Esta incidencia es notablemente más alta en los deportes de contacto y los que exigen girar sobre la rodilla, como ocurre en el fútbol, el baloncesto o en el esquí.

Una rodilla lesionada con un ligamento cruzado anterior dañado estará más predispuesta a sufrir lesiones meniscales y cartilaginosas en un futuro, y a la aparición de signos degenerativos tempranos que pueden resultar irreversibles, y cuya solución resulta más difícil en personas jóvenes.

El Dr. Fernando Jordá, jefe de la Unidad de Rodilla de Quirónsalud Torrevieja, nos explica todo sobre las lesiones de ligamento cruzado anterior: causas, síntomas y tratamiento.

¿Qué es, exactamente, el ligamento cruzado anterior (LCA)?

El LCA es un ligamento situado en el interior de la articulación de la rodilla, de pequeño tamaño, pero de gran importancia funcional. Exactamente, se ubica en el centro de la articulación de la rodilla y se extiende desde la parte posterior del fémur a la parte frontal de la tibia, tal y como explica el Dr. Jordá. "Se trata de una banda resistente de tejido que conectan los extremos de los huesos de la rodilla entre sí".

Su función es básica: junto con el ligamento cruzado posterior, controla el movimiento de vaivén de la rodilla y evita que la tibia se deslice hacia afuera frente al fémur, por lo que proporciona estabilidad rotacional a la rodilla.

¿Por qué se produce esta lesión? Deportes y prácticas con riesgo de sufrirla

Según el experto, la lesión del ligamento cruzado anterior se produce cuando existen cambios bruscos de dirección, por detenerse repentinamente, al disminuir la velocidad mientras corremos o en el aterrizaje de un mal salto. Además, por supuesto, de contacto o colisión directa.

Por tanto, los desgarros del ligamento cruzado anterior suelen ocurrir con más frecuencia durante los deportes que requieren girar, frenar y pivotear, como el esquí, el fútbol, el fútbol americano, el baloncesto, el balonmano o el tenis.

¿Qué síntomas sentimos si tenemos una lesión en el ligamento cruzado anterior?

El doctor Fernando Jordá destaca que " al lesionarse, los pacientes suelen oír o sentir chasquido". Pero no siempre es así.

A continuación, "la articulación de la rodilla se hincha poco tiempo después de la lesión. Esto se debe al sangrado en la articulación de la rodilla debido a los vasos sanguíneos desgarrados en el ligamento dañado".

La inestabilidad provocada por el desgarro del ligamento provoca una sensación de inseguridad y de flexión de la rodilla, especialmente al intentar cambiar de dirección. "El paciente puede notar que su rodilla quiere deslizarse hacia atrás".

Tal y como afirma el experto, puede haber dolor y/o hinchazón relacionados con la actividad. Por ejemplo, caminar cuesta abajo o sobre hielo se hace especialmente difícil. "El dolor y la hinchazón de la lesión inicial generalmente desaparecerán después de dos a cuatro semanas, pero la rodilla aún puede sentirse inestable".

"El síntoma de inestabilidad y la incapacidad de confiar en la rodilla como apoyo son los que requieren tratamiento. Debido a que la inestabilidad a largo plazo conduce a una artritis temprana de la rodilla", afirma el médico.

¿Existen factores que puedan provocar un daño en el ligamento cruzado anterior? Principales causas

Según el jefe de la Unidad de Rodilla de Quirónsalud Torrevieja, hay una serie de factores que pueden influir en nuestra predisposición a sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior, tales como:

La meteorología: Se relaciona un aumento de lesiones con un ambiente más seco, porque aumenta el coeficiente de fricción.

Se relaciona un aumento de lesiones con un ambiente más seco, porque aumenta el coeficiente de fricción. El calzado: El tipo y material del calzado también puede llegar a influir en la producción de una lesión

El tipo y material del calzado también puede llegar a influir en la producción de una lesión Factores anatómicos:

Ángulo Q (ángulo que mide el alineamiento de las rodillas): Se relaciona un mayor ángulo Q a personas que han sufrido una lesión de LCA.

(ángulo que mide el alineamiento de las rodillas): Se relaciona un mayor ángulo Q a personas que han sufrido una lesión de LCA. Valgo de rodilla. O lo que es lo mismo, una desalineación de fémur y tibia que provoca que una rodilla se desvíe hacia dentro y se junte con la otra.

O lo que es lo mismo, una desalineación de fémur y tibia que provoca que una rodilla se desvíe hacia dentro y se junte con la otra. Pronación del pie . La pronación se refiere a la manera en la que el pie gira hacia dentro para distribuir el impacto al pisar.

. La se refiere a la manera en la que el gira hacia dentro para distribuir el impacto al pisar. Í ndice de masa corporal: Un índice de masa corporal mayor incide en un mayor riesgo de lesión.

Un índice de masa corporal mayor incide en un mayor riesgo de lesión. El surco intercondilar , la forma del ligamento cruzado anterior, o las propiedades del ligamento cruzado anterior también son decisivas.

, la forma del ligamento cruzado anterior, o las propiedades del ligamento cruzado anterior también son decisivas. Factores hormonales: Debido a la alta incidencia de rotura del ligamento cruzado anterior en mujeres (de 2 a 4 veces mayor probabilidad que los hombres)

Debido a la alta incidencia de rotura del ligamento cruzado anterior en mujeres (de 2 a 4 veces mayor probabilidad que los hombres) Factores neuromusculares: Destaca la predominancia en la contracción del cuádriceps sobre los isquiotibiales, por lo que se considera como uno de los mecanismos potenciales que llevan a la lesión del ligamento cruzado anterior.

Destaca la predominancia en la contracción del cuádriceps sobre los isquiotibiales, por lo que se considera como uno de los mecanismos potenciales que llevan a la lesión del ligamento cruzado anterior. La fatiga es un factor muy asociado con la producción de la lesión, ya que produce efectos negativos en lo relativo al control neuromuscular.

Tratamiento: ¿En qué consiste la cirugía de ligamento cruzado?

Tal y como explica el doctor Jordá, el objetivo principal de la cirugía la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es evitar que la tibia se mueva demasiado hacia adelante debajo del hueso del fémur y hacer que la rodilla vuelva a funcionar normalmente. Hoy en día se trata de una cirugía rápida y sencilla.

"Para la reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior y restaurar estabilidad de la rodilla, se reemplaza su ligamento roto con un injerto de tejido, que actúa como un "andamio" para la formación de un nuevo ligamento", explica.

Los injertos se pueden obtener de varias fuentes. "Por ejemplo, del tendón rotuliano -que se extiende entre la rótula y la tibia- o de tendones isquiotibiales en la parte posterior del muslo (son una fuente común de los injertos). A veces se toma del tendón del cuádriceps, que va de la rótula al muslo, y por último, se puede utilizar injerto de un cadáver (aloinjerto)".

¿Cómo es la recuperación de la cirugía de LCA?

"En los primeros 10 a 14 días después de la cirugía, la herida se mantiene limpia y seca, y en este periodo inicial se procede a la recuperación de la capacidad para enderezar totalmente la rodilla y restaurar el control del cuádriceps", explica el doctor Jordá.

En este tiempo será necesario aplicar frío en la rodilla con regularidad para reducir la hinchazón y el dolor. "Y durante aproximadamente 3 semanas es necesario el uso de muletas para mantener el peso del paciente, mientras se produce la rehabilitación".

¿Es necesaria la rehabilitación tras la intervención?

La rehabilitación es una parte crucial del éxito de la cirugía del ligamento cruzado anterior, con ejercicios que comienza inmediatamente después de la cirugía. "Gran parte del éxito de la cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior depende de la dedicación del paciente a la fisioterapia rigurosa", afirma el jefe de la Unidad de Rodilla de Quirónsalud Torrevieja.

Los objetivos de la rehabilitación son: la reducción de la hinchazón de la rodilla, el mantenimiento de la movilidad de la rótula (para evitar problemas de dolor de rodilla), recuperación del rango de movimiento de la rodilla, así como el fortalecimiento de los cuádriceps y los músculos isquiotibiales.

¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse?

Tal y como informa el doctor, el retorno a las actividades deportivas que supongan saltos, giros, sprints y cambios bruscos de dirección no podrán realizarse hasta que no pasen entre 6 y 9 meses desde la fecha de la intervención, siempre que previamente se haya realizado un programa de rehabilitación deportiva y cuando no haya dolor o hinchazón.

"Es importante, antes de volver a la actividad física, asegurarnos de que se ha alcanzado el rango completo de movimiento de la rodilla, y de que la fuerza muscular, la resistencia y el uso funcional de la pierna ha sido totalmente restaurado", explica.

Lo más importante, la prevención

¿Cómo podemos prevenir una lesión del ligamento cruzado anterior? El especialista de Quirónsalud Torrevieja da una serie de pautas:

Calentamiento general y estiramientos previos a los ejercicios de fuerza y de agilidad

Realizar ejercicios de propiocepción o ejercicios de estabilidad central

Análisis biomecánico de la rodilla (concienciación de la posición de la rodilla)

Fortalecer los músculos de las piernas. Algo fundamental para prevenir la lesión del ligamento cruzado anterior

Puedes solicitar aquí más información acerca de la cirugía de ligamentos en el hospital Quirónsalud Torrevieja

Más información

Quirónsalud Torrevieja

Partida de la Loma, s/n

03184 Torrevieja Alicante

966 92 13 13 / 900 301 013

info.torrevieja@quironsalud.es

Quirónsalud Alicante

C/ Cruz de Piedra, 4

03015 Alicante Alicante

966 972 900 / 900 301 013

info.alicante@quironsalud.es