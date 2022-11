Hay momentos en la vida que nos hacen echar la vista atrás y reflexionar sobre lo que hemos logrado. Para José Claudio, todo empezó con una sonrisa y una carcajada contagiosa, de esas que reflejan un instante de absoluta felicidad. Era el cumpleaños de su hija, quien le dijo: «¡Papá! ¡ya no me acordaba de verte reír así!» Fue en ese preciso instante, cuando pensó: «¿Cómo he podido estar diez años sin tener un ataque de risa? ¡Diez años!»

El caso de José Claudio ilustra perfectamente las terribles consecuencias que puede tener en la calidad de vida de una persona, una patología como la atrofia maxilar; así como también refleja el enorme impacto positivo, tanto físico como psicológico, que supone la capacidad de recuperar la sonrisa.

La atrofia maxilar es la reabsorción o desgaste de los huesos de la boca, debajo de las encías. Generalmente sucede tras la pérdida de piezas dentales, pero los motivos pueden ser múltiples. En el caso de José Claudio fue una infección bucal no tratada a tiempo cuando era niño, tras la fractura de un diente: «Ya avisaron a mi madre de que perdería pronto los dientes... y la pesadilla empezó en el servicio militar».

Años de amargura

Porque en eso se convierte la vida para muchas personas tras perder parte de sus dientes, especialmente cuando acuden al dentista a ponerse implantes y son desestimados por no tener suficiente hueso.

«A veces no sé cómo explicarlo para que alguien que no lo ha sufrido entienda hasta qué punto te cambia la vida», recuerda José Claudio. «Lo cambia todo. Dejas de bajar a almorzar con los amigos, de ir a fiestas familiares. Siempre con la mano en la boca, con vergüenza. Dejas de hablar, te cambia el humor, discutes por cualquier cosa, pones excusas para no estar con gente. Vives amargado... Es muy, muy duro no poder dar un beso bien dado a la gente que quieres», confiesa.

La pesadilla es mayor aún cuando la búsqueda de una solución se retrasa, primero porque: «Todos tenemos prioridades más importantes como los estudios de los hijos, y va pasando el tiempo». Y cuando se decide, la atrofia es tal que el paciente es desestimado para un tratamiento de implantología convencional por tener poco hueso: «Te dicen que tendrán que ponerte un injerto de hueso e intentarlo en un año, o que tendrás que llevar dentadura postiza toda la vida. Y llegas a verte desahuciado, y a creer que no hay solución para ti». Pero sí, la hay.

La solución, en 24 horas

La implantología avanzada, a diferencia de la convencional, permite rehabilitar totalmente los casos más severos de atrofia maxilar, devolviendo al paciente tanto la funcionalidad como la estética de su boca. Esto se logra en menos de 24 horas, gracias a la combinación de diversas técnicas especialmente ideadas para trabajar en pacientes con poco hueso. José Claudio, además, encontró la solución al lado de su casa.

Con sede en València, y diez centros clínicos ubicados en la Comunidad Valenciana y Madrid, Vericat Implantología es un referente nacional y europeo en rehabilitación oral. Dirigido por el cirujano oral Dr. Alberto Vericat, se ha convertido a lo largo de 25 años en uno de los únicos grupos clínicos dedicados exclusivamente a la implantología. Más de 10.000 implantes anuales lo sitúan entre los centros implantológicos más destacados de Europa. Consta de una red de más de doscientos odontólogos remisores y dos centros de formación del más alto nivel. Además de ser uno de los mejores valorados por otros dentistas y cirujanos.

La primera visita con el Dr. Vericat causó un gran impacto en José Claudio. «Nunca nadie me había hablado antes así. El Dr. Vericat me devolvió la confianza, me quitó el miedo y la vergüenza. Yo notaba que el doctor y el protésico iban analizando mi fisonomía ¡mientras yo hablaba! Y al acabar me dijo algo que no olvidaré. Me dijo que estuviera tranquilo, que mi problema era de lo más habitual allí, y que me iba a devolver la sonrisa. Y ya no tuve miedo nunca más».

El gran cambio

Una de las claves del éxito de Vericat Implantología Avanzada, más allá de las técnicas empleadas -en el caso de José Claudio, implantes cigomáticos anclados al pómulo-, es es su capacidad de empatizar con el paciente. El propio Dr. Vericat insiste: «La importancia de entender el problema del paciente, no solo a nivel clínico sino también psicológico: sus miedos e inseguridades. Solo si tenemos esa visión global del paciente podemos ofrecerle una solución que le suponga un antes y un después en su vida».

Y así ocurrió con José Claudio: «Me operaron por la mañana, y por la tarde estaba en casa con dientes fijos. No me separé del espejo en toda la tarde, porque no me lo creía. A nivel físico mis dientes me recuerdan a cuando era joven, he ganado peso y hasta mi labio superior tiene más volumen». «Pero el verdadero cambio», afirma, «lo han obrado en mi cabeza. He mejorado como persona desde el tratamiento. Porque no solo es poder comer de todo o hablar sin miedo a que se mueva o caiga la dentadura. Es el humor. Es el carácter... He recuperado no solo la capacidad de reír, sino las ganas de hacerlo, es sin duda la mejor inversión que he hecho».

