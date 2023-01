El deterioro de la salud mental es una de las consecuencias que han padecido miles de personas en el mundo tras el impacto de la pandemia. Desde entonces, un tema que siempre se había considerado “tabú” se ha convertido, poco a poco y afortunadamente, en un asunto de actualidad y en una necesidad prioritaria.

Sin salud mental no hay bienestar, es algo que tenemos que tener muy claro y así lo explica Nuria Javaloyes, psicóloga y jefa del Servicio de Psicología de Quirónsalud Torrevieja. No obstante, muchas veces no sabemos cuándo es realmente necesario acudir a un especialista, por eso es importante conocer los principales factores de riesgo y las señales de alarma de nuestro cuerpo.

¿Cómo podríamos definir el concepto de “salud mental”?

La salud mental significa bienestar emocional, psicológico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad mental como se definía hace unos años.

Nuestra salud mental influye en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Nos ayuda en nuestro funcionamiento diario, también a relacionarnos con otras personas, a manejar los estímulos internos y externos y a tomar decisiones.

¿Por qué aparecen los problemas de salud mental?

Podríamos decir que hay tres tipos de factores principales que afectan a nuestra salud mental:

Factores biológicos : nuestras características genéticas y fisiológicas.

: nuestras características genéticas y fisiológicas. Factores psicológicos : aspectos afectivos, relacionales y cognitivos, como antecedentes familiares de problemas de salud mental.

: aspectos afectivos, relacionales y cognitivos, como antecedentes familiares de problemas de salud mental. Factores relacionados con el entorno: aspectos relacionados con experiencias, por ejemplo, traumas vividos en la infancia y también con nuestro estilo de vida como la dieta, ejercicio físico o el abuso de sustancias.

¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes?

Existen diferentes problemas de salud mental, los más frecuentes son:

Trastornos mentales orgánicos (Alzheimer, Demencia, etc).

(Alzheimer, Demencia, etc). Trastornos mentales debidos al consumo de sustancias (alcohol o drogas).

(alcohol o drogas). Trastornos psicóticos (Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico, etc).

(Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico, etc). Trastornos afectivos (Trastorno bipolar, Depresión etc).

(Trastorno bipolar, Depresión etc). Trastornos de ansiedad (Fobias, Trastorno obsesivo-compulsivo, Estrés postraumático, Trastornos disociativos, etc).

(Fobias, Trastorno obsesivo-compulsivo, Estrés postraumático, Trastornos disociativos, etc). Trastornos del comportamiento (Trastornos de la conducta alimentaria, Trastornos del sueño, etc).

(Trastornos de la conducta alimentaria, Trastornos del sueño, etc). Trastornos de la personalidad ( Límite, Narcisista, etc)

¿Cómo se refleja nuestro estado interno en la salud física?

La salud mental y la salud física están interconectadas, por lo que se afectan mutuamente.

Se puede hablar de las consecuencias que tienen los problemas físicos en nuestra salud mental, como por ejemplo, los problemas psicológicos de adaptación tras el diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa.

Y por otra parte, la enfermedad mental puede aumentar el riesgo de problemas de salud física como ocurre con las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares o la diabetes tipo 2 entre otras.

¿Cuáles son las señales de alarma que avisan de un posible problema?

Algunas señales o indicadores que advierten que podemos estar ante un problema o enfermedad mental pueden ser:

Cambios bruscos en hábitos de alimentación o de sueño

Pérdida brusca o aumento excesivo de energía

Aislamiento social y abandono de actividades lúdicas placenteras

y abandono de actividades lúdicas placenteras Sensación de vacío y ausencia de ilusión por la vida con sentimiento de desesperanza

por la vida con sentimiento de desesperanza Cambios de humor severos que causan problemas en las relaciones sociales

que causan problemas en las relaciones sociales Pensamientos rumiantes obsesivos

Dolores y molestias inexplicables

Consumo excesivo de sustancia s como el alcohol o las drogas

s como el alcohol o las drogas Autolesiones o ataques violentos hacia otras personas

hacia otras personas Escuchar voces o creerse cosas que no son ciertas

o creerse cosas que no son ciertas Limitación para las actividades básicas de la vida diaria como ir al trabajo, cuidar a los niños etc.

¿Cuándo debemos acudir al especialista?

Se recomienda ir al especialista cuando existen indicios de tener un problema (cuando las señales de alarma anteriormente expuestas cada vez son más recurrentes) o cuando existe la sensación de que las dificultades en un determinado momento o circunstancia superan los propios recursos que tiene la persona para solucionarlo, generando malestar y sufrimiento.

Cuando existe la sensación de que las dificultades en un determinado momento o circunstancia superan los propios recursos que tiene la persona para solucionarlo, generando malestar y sufrimiento, es necesario acudir a un especialista

¿Qué especialistas tratan la salud mental?

Los problemas de salud mental son tratados por psiquiatras y psicólogos y la forma más idónea de abordarlos es mediante el trabajo conjunto entre ambas especialidades, aunque depende de cada caso.

En enfermedades mentales graves sí que es cierto que siempre será necesaria la intervención de un psiquiatra ya que es quien puede prescribir tratamiento psicofarmacológico. El psicólogo es quien realiza la parte de psicoterapia una vez realizada la evaluación y el diagnóstico.

¿Qué consejos nos recomienda seguir para tener una buena salud mental?

Saber que nuestra salud mental es responsabilidad nuestra es una de las ideas básicas para cuidarla. Contaremos con una buena salud mental si cuidamos nuestra parte física: alimentación, ejercicio, sueño… Si sabemos manejar el estrés diario de nuestra vida de una manera adecuada; si cuidamos nuestras relaciones sociales con la familia, amigos, compañeros… Si tenemos un sentido en nuestra vida o al menos reflexionamos sobre ello; si nos sentimos realizados con nuestra actividad laboral o le encontramos un significado y, como recomendación final, viene bien practicar algunos minutos de meditación o atención plena cada día.

