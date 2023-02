Cuando una pareja o mujer se somete a un tratamiento de reproducción asistida, su mayor deseo es quedarse embarazada lo antes posible. Las tasas de éxito de los tratamientos de fecundación in vitro han mejorado en los últimos años, en gran medida debido a la mejora técnica de los laboratorios.

Los medios de cultivo y los incubadores de nueva generación han permitido que la transferencia se pueda realizar en día 5 (cuando el embrión ya está en estadio de blastocisto), mejorando las tasas de éxito y pudiendo reducir el número de embriones transferidos, disminuyendo los embarazos gemelares (y las posibles complicaciones que este tipo de embarazo conllevan).

Pero, desgraciadamente, las tasas de embarazo todavía no son del 100%, por lo que hay que seguir investigando e introduciendo nuevas técnicas en los centros para conseguir cuanto antes el deseado test de embarazo positivo.

Una de las técnicas introducidas en el centro In Vitam es el Diagnóstico Genético Preimplantacional de aneuploidías no invasivo (niPGT-A), con el que se consigue saber cuáles son los mejores embriones para poder priorizar correctamente su transferencia. Esto nos permite llegar antes al embarazo.

Expliquemos un poco mejor esto: todos nosotros tenemos 46 cromosomas, la mitad proceden de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Las alteraciones en el número de estos cromosomas se denominan aneuploidías. Cuando esto ocurre en el embrión se reduce la posibilidad de embarazo y aumenta la probabilidad de aborto.

Ya hace muchos años se realiza el PGT-A, que consiste en el estudio de la dotación cromosómica del embrión para comprobar que ésta es normal. Los embriones exentos de aneuploidías tienen mayor probabilidad de resultar en un embarazo que llegue a término. Pero esta técnica requiere de una biopsia del embrión que puede dañarlo.

Esta es la principal ventaja del PGT-A no invasivo, ya que es posible realizar el análisis usando como muestra el medio de cultivo en el que se desarrolla el embrión antes de su transferencia, evitando la necesidad de realizar una biopsia.

Ventajas del Diagnóstico Genético Preimplantacional de aneuploidías no invasivo (niPGT-A)

Otras ventajas de esta técnica son: (1) Requiere menos manipulación del embrión (no se requiere biopsia, potencialmente perjudicial sobre el embrión); (2) la muestra es representativa también de la masa celular interna (IMC), no solo del trofoectodermo, es decir, que nos da información de la estructura que en el futuro va a dar lugar al feto y no sólo de la estructura que va a dar lugar al saco gestacional.

Complicaciones de la técnica

Esta técnica también tiene sus complicaciones: (1) hay que trabajar con extremo cuidado para evitar la contaminación cruzada; (2) Se deben usar medios de cultivo embrionario de alta calidad; (3) Las condiciones de cultivo embrionario deben estar optimizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el laboratorio debe ser de alto nivel para poder incluir esta técnica en sus protocolos diarios.

¿Cuándo se realiza esta técnica?

¿Cuándo está indicada esta técnica? En pacientes de edad avanzada, cuando hay un historial de abortos recurrentes, si hemos tenido más de dos fracasos repetidos en ciclos FIV y cuando el varón tiene anomalías cromosómicas en el esperma.

Siempre hay que tener en cuenta que esta técnica no es una prueba diagnóstica, sino una herramienta más para intentar llegar antes al objetivo tan deseado por todos, pacientes y equipo médico, un niño sano en casa.

El equipo de la clínica In Vitam (Elche), se encuentra en constante formación para estar a la vanguardia en los tratamientos de reproducción asistida, ofreciendo las técnicas más innovadoras en el sector.

Dirección: Avinguda de la Universitat d'Elx, 24, 03202 Elche, Alicante

Teléfono: 966091666

Web