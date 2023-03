La Dra. Ariadna Brotons dirige la clínica Invitam desde el 2008. Ha ayudado a cientos de parejas a concebir y confiesa que lo que la mantiene en este trabajo, tan duro y exigente, es poder abrazar a esos pequeños tan deseados.

– ¿Siempre quisiste ser embrióloga?

Desde muy pequeña supe que quería ser bióloga. Mi tía abuela Ana, que es uno de mis grandes referentes, era doctora en biología (que para su generación fue un grandísimo reto), y me regaló mi primer microscopio. Me fascinó aquel mundo que no podíamos ver a simple vista. Años después, vi un documental sobre reproducción asistida y tuve claro que esa sería mi especialidad.

– ¿Cuándo decidiste montar tu empresa?

Había trabajado en centros muy distintos donde, para mí, había desequilibrios claros entre técnicas y empatía. Yo quería trabajar en un centro puntero en técnicas y personal altamente cualificado, pero donde la empatía no faltara. Estos tratamientos tienen un coste económico y psicológico muy elevados, que no debemos olvidar.

Me gusta ser sincera desde el principio y no dar falsas esperanzas, ni jugar con las tasas de éxito. Yo, como paciente de reproducción asistida, sé que es poner todas las ilusiones en este proceso y me gustaría que todas mis pacientes pudieran tener mí mismo final feliz. Ese es mi reto diario.

– ¿Cómo es el equipo de Invitam?

Está formado por mujeres válidas, formadas y hábiles en las técnicas de reproducción. Las doctoras Fernández-Peinado, Valdés, Pérez y López-Úbeda son buenas personas, sinceras y empáticas y forman un equipo multidisciplinar fantástico. Poder contar con ellas en todos los tratamientos da una tranquilidad absoluta.

– ¿Animarías a las parejas que buscan embarazo a ir a Invitam?

¡Claro! Pero sólo les recomendaría que se quedaran si se encuentran a gusto con el equipo. Tenemos un laboratorio excelente y gran quirófano, profesionales espectaculares y muy buenas tasas de éxito, pero sólo los animaría a quedarse si se encuentran a gusto con nosotras.

