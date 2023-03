Los pacientes que sufren obesidad no padecen solamente una de las enfermedades más prevalentes (según un informe publicado por la OMS, en 2022, el 60% de los ciudadanos en Europa tenían sobrepeso u obesidad), sino también una patología muy maltratada por la sociedad y los propios profesionales sanitarios.

Los médicos que nos dedicamos al tratamiento de la obesidad, hemos escuchado en muchas ocasiones a nuestros pacientes relatar sus terribles experiencias al acudir a las consultas de diferentes especialistas donde la frase «no vuelva hasta que pierda 20 kilos» aniquila cualquier esperanza de recibir un adecuado enfoque o posible tratamiento al problema que lo ha llevado hasta allí. Culpabilizar al paciente es el inicio del fracaso de cualquier estrategia terapéutica.

Más allá de los consejos nutricionales

Y la realidad nos confirma que estamos ante un grave problema: la obesidad es una patología muy difícil de tratar. Más del 95% de los pacientes que la sufren, sólo recibirán por parte de su médico consejos nutricionales y recomendaciones sobre hábitos de vida saludable. Aunque ésta sea, sin duda, la estrategia inicial a plantear, todos sabemos que ese paciente ha escuchado ya en un sinfín de ocasiones la imperiosa necesidad por la que su salud le exige realizar dieta y hacer ejercicio físico. Pero los profesionales que nos dedicamos a esta patología sabemos que la capacidad de adaptación metabólica de estos pacientes va a provocar que cada intento sea más difícil que el anterior y que por tanto la frustración y el abandono de la estrategia que hemos marcado sea la norma.

El tratamiento de la obesidad debe enfocarse de una forma integral y multidisciplinar, utilizando un amplio abanico de estrategias terapéuticas (dieta, ejercicio físico, modificaciones en el estilo de vida, tratamiento farmacológico y cirugía bariátrica), sin limitarse a un único abordaje.

Los cambios en el estilo de vida son la base del enfoque de esta compleja patología, pero son difíciles de mantener en el tiempo. El tratamiento farmacológico de la obesidad puede ser útil, junto con la dieta y el ejercicio, pero no debemos olvidar que la medicación no cambia la fisiología subyacente de la regulación del peso de manera permanente, de modo que su efecto se mantiene mientras dure su administración. La reciente comercialización de fármacos para el tratamiento de la obesidad ha abierto una nueva y atractiva ventana terapéutica que no sustituye en ningún caso los cambios en el estilo de vida.

Cirugía bariática: el mejor tratamiento de la obesidad

El equipo de cirugía bariátrica de HLA Vistahermosa apuesta porque el éxito de la cirugía se basa en la pérdida de peso, la mejoría en las comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes mellitus, apnea del sueño, hipercolesterolemia) y los efectos psicosociales desde un abordaje multidisciplinar y un seguimiento a largo plazo. El paciente candidato a este tipo de intervención debe recibir una valoración exhaustiva antes, durante y después de la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica que realiza nuestro equipo es el by pass gástrico de una anastomosis por vía laparoscópica.

Es un procedimiento mixto que combina la reducción del tamaño del estómago y la malabsorción de determinados nutrientes para lograr la pérdida de peso definitiva. La realización de una sola anastomosis disminuye el tiempo quirúrgico, reduce las posibles complicaciones y ha demostrado mantener una pérdida de peso rápida y sostenida en el tiempo.

Diferentes sociedades científicas defienden la cirugía bariátrica como el mejor tratamiento de la obesidad mórbida a largo plazo. La obesidad y las enfermedades asociadas a ella suponen un importante problema, no sólo sanitario, sino también económico, ya que muchas de esas patologías son subsidiarias de tratamientos farmacológicos caros y prolongados en el tiempo. Los pacientes con obesidad consumen recursos sanitarios debido a sus múltiples patologías y las complicaciones derivadas de las mismas.

Mantener el peso perdido es uno de los desafíos más difíciles de conseguir en el contexto de una situación biológica y ambiental desfavorable. La cirugía se justifica por el hecho de que ningún otro tratamiento se ha mostrado eficaz a largo plazo frente a una enfermedad que se considera crónica e intratable.

