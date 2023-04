El agua es esencial para la supervivencia humana, es necesario beberla para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero, ¿qué pasa si bebes agua destilada? En este artículo te traemos toda la información que necesitas conocer para saber si es seguro beber agua destilada.

El agua destilada y su impacto en la hidratación del cuerpo

Es importante señalar que el agua es vital para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, más de la mitad del cuerpo humano está compuesto por agua. Esta forma parte de muchos procesos en nuestro cuerpo, como la composición de la sangre, la regulación de la temperatura corporal y la eliminación de desechos. Por todas estas razones, es muy importante mantenerse siempre bien hidratado.

Beber agua destilada: ¿Beneficioso o perjudicial?

El agua destilada se obtiene por medio de un proceso en el que se eliminan todas las impurezas y sales minerales presentes en el agua, obteniendo así agua pura. A menudo, se cree que el agua destilada no es segura para beber porque no contiene sales minerales esenciales para nuestro cuerpo. Pero la realidad es que el agua destilada no causa mayor efecto negativo que el agua común.

En este sentido, es importante comprender cómo se comporta el agua en nuestro organismo. Cuando tenemos dos disoluciones acuosas separadas por una membrana permeable (como la de las células), el agua puede pasar a través de esta membrana mediante un proceso llamado osmosis. Si el agua que se encuentra en uno de los lados de la membrana cuenta con una mayor concentración de sales, que el otro, el agua pasará del lado con menor concentración hacia el de mayor, buscando igualar las concentraciones.

Los fluidos corporales que tenemos en nuestro organismo cuentan con una determinada concentración de sales minerales (9 gramos por litro) y una disolución acuosa que tenga la misma concentración se denomina como isotónica. Por otra parte, una solución acuosa con mayor concentración se llama hipertónica y por el contrario, si la disolución cuenta con una concentración menor, se llama hipotónica.

Una de las creencias erróneas asociadas al agua destilada es que, al ser una solución muy hipotónica, nuestras células, por medio del proceso de osmosis, absorberían esta agua hinchándose y dañando los tejidos. Pero esto resulta ser falso y para explicarlo es necesario saber cuál es la concentración de sales en el agua considerada “normal”.

El agua destilada tiene un una concentración de sales minerales de 0 gramos por litro, es decir, el agua destilada tiene una diferencia con la concentración de sales de nuestro cuerpo de 9 gramos, mientras que el agua “normal” vendida para ser consumida, tiene una diferencia con la concentración de sales de nuestro cuerpo de 8,95 gramos.

Comprendiendo estos valores, y notando la mínima diferencia entre el agua destilada y el agua de consumo normal, podemos concluir que el agua destilada no causa ninguna afección.

Estas son las consecuencias si bebes agua destilada

El agua que bebemos normalmente no es destilada, pero por su baja concentración de sales, podemos afirmar que es casi destilada. Por tanto, beber agua destilada de vez en cuando no tiene por qué ser dañino para nuestro organismo, pero consumirla en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud.

Por otro lado, el consumo habitual de agua destilada puede tener ciertos efectos secundarios. Al no contener minerales, esta agua puede provocar una desmineralización del cuerpo, lo que puede afectar a la salud ósea, entre otras cosas. Además, puede alterar el equilibrio del pH en el cuerpo, lo que puede tener efectos negativos en el sistema nervioso y otros órganos vitales.

Por tanto, es importante recordar que el agua destilada no es una alternativa saludable al agua común y corriente que bebemos habitualmente. Si bien no es dañina en pequeñas cantidades, su consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para nuestro organismo.

¿Para qué se utiliza el agua destilada?

Aunque no es apta para el consumo humano, el agua destilada se utiliza en muchos otros ámbitos, especialmente en el sector industrial y farmacéutico. Debido a su pureza y falta de impurezas, el agua destilada es ideal para la producción de medicamentos y productos químicos, así como para la limpieza de equipos y maquinaria.

En la industria alimentaria, el agua destilada también se utiliza en algunos procesos, como la fabricación de bebidas gaseosas y la elaboración de alimentos enlatados. Sin embargo, su uso está muy regulado y limitado debido a sus posibles efectos sobre la salud humana.

En resumen, aunque es posible beber agua destilada de forma esporádica sin que esto afecte de manera negativa a nuestra salud, su consumo habitual no es recomendable debido a la desmineralización que puede provocar en nuestro cuerpo y a su posible impacto en el equilibrio del pH. Por ello, es importante seguir bebiendo agua corriente o filtrada, que sí contiene los minerales y nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Si tienes dudas sobre tu consumo de agua o sobre cualquier otro aspecto relacionado con tu salud, no dudes en consultar con un médico o especialista.