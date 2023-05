La Unidad de Reproducción Vistahermosa, centro de fertilidad matriz del Grupo Internacional UR, lleva 40 años siendo referente en tratamientos y técnicas de reproducción asistida. Su director, el doctor José Jesús López Gálvez, consciente del inconmensurable valor que tiene la genética reproductiva en los tratamientos de fertilidad, impulsó hace 25 años un departamento propio especializado en este campo. Con este departamento pone a disposición de los pacientes los más innovadores tratamientos que combinan fecundación in vitro y análisis genéticos que dan respuesta a casos de alta complejidad, evitan la transmisión de enfermedades hereditarias a la descendencia, consiguen el embarazo en menor tiempo y elevan las tasas de éxito.

Las pruebas genéticas ayudan en varios niveles a las parejas que están en un proceso de reproducción asistida: estudio preconcepcional de enfermedades recesivas más graves y frecuentes; la selección del mejor embrión para la transferencia que ayuda a aumentar las probabilidades de éxito; y una vez conseguido el embarazo, el cribado prenatal para la máxima tranquilidad de las parejas.

Secure Select, selección cromosómica embrionaria no invasiva

Secure Select es la más innovadora técnica de priorización de la transferencia embrionaria basada en el cribado cromosómico no invasivo. Consiste en analizar una pequeña cantidad del medio de cultivo donde se han desarrollado los embriones. En este medio de cultivo es donde se encuentra el material genético, que tiene su origen en las células del embrión.

El estudio genético de este material proporciona información sobre el estado cromosómico del embrión con una concordancia que varía del 78 al 83% respecto a la biopsia embrionaria, lo que permite seleccionar aquellos embriones con más posibilidades de ser cromosómicamente normales, y por lo tanto con mayor probabilidad de implantación.

Secure Select supone un gran avance en la selección embrionaria basada en el análisis del ADN presente en el medio de cultivo, ya que no se somete al embrión a una manipulación agresiva que pudiera alterarlo de ninguna manera. Gracias a esta selección embrionaria avanzada, las parejas aumentan las probabilidades de éxito del ciclo de FIV respecto a la selección embrionaria convencional.

Para llevar a cabo este proceso se deja al embrión en cultivo hasta el día tres/cuatro de evolución. Posteriormente se realiza un lavado y un traslado a otro medio de cultivo limpio, donde evolucionará hasta el día cinco / seis (estadio de blastocisto expandido). En este momento, el embrión se vitrifica (congela) y se recoge el medio de cultivo para su análisis genético mediante secuenciación masiva o de última generación (NGS). Una vez obtenidos los resultados se priorizará la transferencia de los embriones con más posibilidades de implantar.

Secure Natal, test genético prenatal no invasivo

A diferencia de otras formas de diagnóstico genético prenatal, que necesitan obtener material fetal directo (biopsia coriónica, amniocentesis), este test de ADN fetal libre en plasma materno puede realizarse con un sencillo análisis de sangre de la madre a partir de las semanas semana 10 del embarazo.

Secure Natal analiza el riesgo de alteraciones cromosómicas tales como las trisomías 21 (responsable del síndrome de Down), 18 (síndrome de Edwards) o 13 (síndrome de Patau).

Es una prueba absolutamente segura, por lo que permite evitar ese 1% de riesgo de aborto asociado a la amniocentesis y la biopsia corial. Está indicada para aquellas gestantes donde no hay un riesgo excesivo o no hay malformación ecográfica, lo que permite evitar un altísimo porcentaje de amniocentesis.

No obstante, no sustituye a la amniocentesis y otras técnicas invasivas, ya que no es una prueba diagnóstica, sino de cribado, por lo que no puede usarse como técnica confirmativa.

El test de ADN fetal libre en plasma materno es un complemento excelente al protocolo prenatal, reduciendo la tasa de técnicas invasivas a aquellos casos donde son realmente necesarios.

Secure MATCH (Test de Compatibilidad Genética)

Secure MATCH es una prueba genética concebida para minimizar el riesgo de tener hijos con enfermedades hereditarias. Con este test de compatibilidad genética se estudia un panel de genes relacionados con enfermedades recesivas y ligadas al cromosoma X, siendo todas ellas enfermedades graves de aparición temprana.

El momento idóneo para realizar esta prueba es antes de la gestación, de esta manera se podrá planificar el embarazo y estudiar las diferentes alternativas en caso de un resultado que ponga en riesgo la salud de la descendencia de la pareja.

SECURE FIV

El test genético preimplantacional de aneuploidías PGT-A permite el estudio de todos los cromosomas de una o varias células procedentes de un embrión obtenido mediante fecundación in vitro. El PGT-A es una potente herramienta que sirve para la selección de embriones con mayor potencial implantatorio.

El objetivo es cribar los embriones de un ciclo de fecundación in vitro para seleccionar aquellos que tengan la dotación cromosómica normal, es decir, que sean euploides, y de esta manera aumentar las tasas de implantación y de embarazo.

Esta técnica va dirigida a mujeres con edad avanzada, casos de abortos de repetición, fallos repetidos de implantación o factor masculino severo.