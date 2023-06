El verano es una época del año en la que muchas personas buscan mejorar su apariencia física y disfrutar de su tiempo libre. Sin embargo, hay muchos mitos sobre operarse en verano que pueden hacer que la gente se lo piense dos veces antes de tomar la decisión de someterse a una cirugía estética. En este artículo, el doctor Antonio Monaco, director médico de clínicas ilahy, la clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales, desmiente algunos de los mitos más comunes sobre operarse en verano.

Mito #1: ¿Se puede tomar el sol después de una cirugía?

Uno de los mitos más comunes sobre operarse en verano es que no se puede tomar el sol después de la cirugía. Aunque es cierto que es importante evitar la exposición directa al sol después de una cirugía, esto no significa que no se pueda disfrutar del sol durante el verano. Es importante seguir las instrucciones del cirujano plástico sobre el uso de protector solar y limitar la exposición al sol durante las primeras semanas después de la cirugía. Una vez que el paciente ha sanado adecuadamente, puede disfrutar del sol con precaución.

Mito #2: ¿Las cicatrices tardan más en sanar en verano?

Otro mito común sobre operarse en verano es que las cicatrices tardan más en sanar debido al calor y la humedad. Aunque es cierto que el clima puede afectar la cicatrización, esto no significa que sea imposible sanar correctamente en verano.

Es importante seguir las instrucciones del cirujano plástico sobre el cuidado de las cicatrices y evitar la exposición al sol durante las primeras semanas después de la cirugía.

Mito #3: ¿Se puede hacer ejercicio después de una cirugía en verano?

Muchas personas creen que no se puede hacer ejercicio después de una cirugía en verano debido al calor y la humedad. Sin embargo, es importante mantenerse activo después de la cirugía para mejorar la circulación sanguínea y reducir el riesgo de complicaciones. Es importante seguir las recomendaciones del cirujano plástico sobre el ejercicio después de la cirugía y evitar actividades extenuantes durante las primeras semanas.

Mito #4: ¿Es seguro viajar después de una cirugía en verano?

Otro mito común sobre operarse en verano es que no es seguro viajar después de una cirugía. Aunque es cierto que se deben tomar precauciones adicionales al viajar después de una cirugía, esto no significa que no se pueda viajar durante el verano. Es importante seguir las recomendaciones del cirujano plástico sobre el viaje después de la cirugía y tomar medidas para prevenir la trombosis venosa profunda, como caminar con frecuencia y usar medias de compresión.

El Dr. Mónaco señala que “operarse en verano no es necesariamente más peligroso que operarse en cualquier otra época del año”. Si se toman las precauciones adecuadas y se siguen las recomendaciones del cirujano plástico, es posible disfrutar del verano después de una cirugía estética. Si estás considerando una cirugía estética, habla con tu cirujano plástico sobre las mejores opciones para ti y cómo puedes mantener tu salud y bienestar durante el verano.