En la nevera se almacena una gran variedad de alimentos:, dado que no todos ellos necesitan la misma temperatura, es importante conocer cada zona de la nevera. La disposición de la comida en el lugar que le corresponde no solo nos ayudará a los que alimentos nos duren más tiempo sino también a evitar posibles problemas de salud y aquí te traemos algunos consejos para no cometer ningún error.

