La fiebre es un aumento temporal de la temperatura corporal. Es una respuesta del sistema inmunológico del cuerpo y generalmente se debe a una infección. La temperatura normal del cuerpo puede variar, pero se considera fiebre cuando la temperatura 37.8 grados o más.

La fiebre es una parte importante de las defensas del cuerpo contra la infección. La mayoría de las bacterias y virus que causan infecciones prosperan mejor a una temperatura normal del cuerpo, por lo que el aumento de la temperatura ayuda a combatir la infección.

Es importante tener en cuenta que la fiebre en sí misma no es una enfermedad, sino un síntoma de que el cuerpo está luchando contra una infección o enfermedad. En la mayoría de los casos, la fiebre desaparece por sí sola después de unos días y no requiere tratamiento, a menos que cause molestias.

Remedios caseros para bajar la fiebre

Cuando se trata de bajar la fiebre, existen varios remedios caseros que pueden ayudar. Aquí tienes algunos de los mejores:

Aplicar hielo en la frente: El hielo aplicado en la frente puede ayudar a bajar la temperatura corporal, ya que el contacto con el frío favorece el intercambio de calor con el exterior. Descansar mucho: El reposo es fundamental para bajar la fiebre, ya que el cuerpo consume calorías adicionales cuando la temperatura es alta. Descansar adecuadamente permite que el cuerpo se recupere más rápidamente. Tomar líquidos: Es importante mantenerse hidratado cuando se tiene fiebre. Beber líquidos como agua, jugos naturales o caldos puede ayudar a prevenir la deshidratación y aliviar los síntomas de la fiebre. Agua fría con limón: Esta bebida puede ayudar a controlar el calor corporal y prevenir la deshidratación. Se recomienda consumir alrededor de dos litros de agua fría con limón durante un episodio febril. Infusión de semillas de fenogreco: Esta infusión se ha utilizado tradicionalmente para bajar la fiebre en niños y adultos. Se cree que puede ayudar a equilibrar la temperatura corporal y estimular el sistema inmunológico.

Si tienes fiebre persistente o alta, es recomendable buscar atención médica para determinar la causa subyacente y recibir el tratamiento adecuado. Los remedios caseros mencionados anteriormente pueden ayudar a aliviar los síntomas de la fiebre, pero no reemplazan la consulta con un profesional de la salud.

