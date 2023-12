En España, la incidencia de los casos de miopía infantil se ha incrementado un 17,8%, unas cifras que han ido escalando desde el año 2016, según el estudio realizado por Barómetro de la Miopía en España 2023, realizado por la Fundación Alain Afflelou y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los menores entre 5 y 7 años son los que muestran una mayor prevalencia de esta disfunción ocular, lo que ha llevado a la comunidad médica a estudiar posibles alternativas preventivas para estabilizar la tasa de incidencia y hacerla descender.

El Dr. Pedro Tañá, director médico nacional de Oftalvist y oftalmólogo en los centros Oftalvist de Alicante y Madrid, es un profesional de renombre en el panorama de la salud ocular. En esta entrevista para INFORMACIÓN, el Dr. Tañá expone la problemática y soluciones relacionadas con la miopía infantil, una preocupación creciente en la sociedad.

¿En qué consiste la miopía infantil?

Son unas alteraciones en la óptica del ojo que afectan la visión de las distancias. La miopía, no es simplemente una patología, sino una condición que impide ver claramente a larga distancia. Por ejemplo, un miope de 20 dioptrías puede ver bien en algún punto cercano, pero la graduación no permite una visión clara a distancia. Esta situación puede condicionar el día a día de aquellos que la padecen, por lo que para los niños puede ser un problema en sus etapas escolares o de aprendizaje.

¿Cuál es la prevalencia de esta patología entre los menores?

Por desgracia, hemos observado que en los últimos años la prevalencia en países desarrollados, como España, ha tenido un aumento significativo. Sobre todo, hemos podido apreciar este crecimiento en los menores de 7 años, un dato que nos preocupa. Este aumento en la prevalencia es debido al uso excesivo de las pantallas o los dispositivos electrónicos, como móviles, tablets, ordenadores o consolas. Diversos estudios han conseguido demostrar una relación directa entre el uso excesivo de las pantallas y el aumento de la miopía en niños.

¿Cómo influye en los niños la detección temprana de la miopía?

Precisamente, la detección temprana es muy importante, ya que los niños pueden no ser conscientes de que su visión está deteriorada o simplemente no saben cómo manifestar esta alteración. Por este motivo es muy importante que las familias, los padres y las madres, cuando notan comportamientos extraños en sus hijos, como, por ejemplo, que se acercan demasiado a las pantallas, o que no son capaces de visualizar textos desde ciertas distancias acudan a un especialista, ya que, como he comentado, los niños no siempre reconocen estos síntomas o los expresan.

Recomiendo encarecidamente a las familias que realicen revisiones oftalmológicas periódicas para detectar este tipo de problema cuanto antes y contribuir al cuidado de la visión infantil.

¿Cómo se actúa desde Oftalvist tras detectar este tipo de problema ocular?

Principalmente, nos centramos en corregir esta patología con gafas de vista, así como proponer diversas actividades que pueden ayudar a detener el aumento de las dioptrías, como por ejemplo, actividades al aire libre o reducir el tiempo de uso de pantallas.

Además, también existen otros mecanismos para evitar el crecimiento de la miopía, como la terapia farmacológica.

¿Cuáles son las consecuencias de no detectar a tiempo esta patología?

Sobre todo, que la miopía empeora, por lo que el niño irá perdiendo más visión y puede en un futuro desarrollar otras patologías oculares. En segundo lugar, tendrá muchos problemas educativos debido a la dificultad lectora que pueden presentar. Por ejemplo, un miope no podrá leer correctamente la pizarra, por lo que el niño o la niña corre el riesgo de desconectarse de las clases, perder el interés por los estudios y en definitiva, desembocar en una caso de fracaso escolar.

Según el Barómetro de la Miopía en España 2023 hay comunidades autónomas que tienen una prevalencia. ¿Esto se debe a alguna razón?

Realmente, no tiene nada que ver la región en la que se vive con la prevalencia de esta patología, aunque sí que es cierto que los hábitos y el clima sí que pueden jugar un papel importante en las diferencias regionales. Pero, por lo general, no existe una diferencia clara en los patrones de comportamiento, de ocio o educativos entre un niño de Madrid y otro de Valencia, por ejemplo.

“Las actividades al aire libre o la práctica de deporte mitigan la problemática de la miopía infantil” Dr. Pedro Tañá, oftalmólogo de Oftalvist Alicante y Madrid

¿Cuáles son sus recomendaciones para disminuir la incidencia de casos de miopía infantil?

Me gustaría incidir en la importancia que tiene fomentar las actividades al aire libre o la práctica de deportes para mitigar este problema. Los niños actualmente no salen mucho a jugar fuera, suelen estar pegados a sus móviles, por lo que es importante que insistan en que realicen alguna actividad al aire libre para que desconecten un tiempo de las pantallas.

No hay ningún deporte en concreto mejor que otro para prevenir o mejorar la miopía, simplemente el beneficio viene dado en que los niños tengan que mirar de vez en cuando al horizonte y hagan ese trabajo con la vista. Y por supuesto, otra recomendación es regular los horarios de uso de móviles o tablets.

