Cuántas veces te ha pasado que tienes un tapón de cera en el oído y no has sabido cómo quitártelo de encima. Lo fundamental que tienes que conocer es que hay cosas que no debes hacer ya que son peligrosas y pueden hacer que tengas una lesión en el tímpano. Hay veces que el remedio es peor que la enfermedad.

Es por ello que hemos recurrido a los expertos para que nos digan exactamente cómo acabar con este problema. Así el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ofrece un vídeo en el que nos cuenta cómo quitar la cera de los oídos. Así el cerumen, también conocido como cera de oído, es una secreción oleosa de tonalidad amarillenta o marrón que los oídos producen naturalmente. Su función es proteger al oído de partículas extrañas, mantener la lubricación del canal auditivo y facilitar la auto-limpieza del mismo. Según Rodrigo Rosado Collado, vocal de Óptica y Acústica del Consejo, en ocasiones puede haber una producción excesiva de cerumen o una eliminación ineficiente del mismo, lo que puede llevar a la formación de un tapón. Este tapón ceruminoso puede ocasionar diversos inconvenientes, como: Disminución gradual de la audición

Sensación de zumbido o pitidos en el oído, conocidos como tinnitus o acúfenos

Dolor en el oído

Sensación de tener el oído obstruido

Incluso mareos en algunos casos Según el farmacéutico especialista, en estas situaciones es esencial la valoración y el diagnóstico de un médico, quien determinará el tratamiento más apropiado para su extracción. Para ayudar a eliminar el tapón de cerumen, se pueden emplear agentes cerumenolíticos, que son sustancias diseñadas para disolver la cera del oído. Estos productos, además de disolver el cerumen, “poseen propiedades antisépticas y ligeramente analgésicas”. Cómo ponerse unas gotas de los oídos Estos productos se aplican directamente en el oído afectado, generalmente 2-3 gotas por la mañana y por la noche durante un periodo de entre 3 y 5 días. Su acción ayuda a suavizar y disolver el tapón, facilitando su posterior extracción por parte de un profesional sanitario mediante irrigación, uso de pinzas u otros métodos. Es importante no utilizar estos productos si el paciente ha tenido una cirugía reciente de oído o si hay algún daño en el tímpano. Productos que NO hay que usar para acabar con un tapón de cera Para prevenir la formación de tapones, es crucial mantener una higiene adecuada del oído. Existen métodos inadecuados de limpieza, como el uso de bastoncillos de algodón, que pueden ser contraproducentes. Aunque puede ser tentador utilizar un hisopo de algodón para limpiar los oídos, esto puede empujar la cera más profundamente en el canal auditivo y causar más daños de los que creemos. Hay varios remedios caseros que circulan en Internet y que el especialista afirma que se deben evitar, pues pueden ser desde ineficaces hasta perjudiciales. Algunos de ellos son los siguientes: El agua oxigenada no es eficaz para disolver la cera, ya que no actúa como disolvente lipolítico y es útil para esta sustancia que se instala en el oído.

no es eficaz para disolver la cera, ya que no actúa como disolvente lipolítico y es útil para esta sustancia que se instala en el oído. El uso de aceite de oliva o sustancias oleosas no apropiadas para el oído puede generar más problemas. Estas sustancias pueden acumularse en el canal auditivo y sobre el tímpano, causando pérdida temporal de la audición, dolor e incluso aumentar el riesgo de infecciones. Así que se desaconseja totalmente su uso. Dado que el oído es un órgano muy sensible, se debe proceder con cuidado en su cuidado y limpieza. Por último, el profesional sanitario recuerda que siempre hay que consultar con tu farmacéutico o audiometrista de confianza para obtener asesoramiento y resolver dudas sobre el cuidado y la salud de tus oídos.