La prueba PGT-A para el éxito de los tratamientos de fertilidad

Para la clínica de referencia reproductiva alicantina IVF-Life, el Diagnóstico Genético Preimplantacional, o PGT-A, es una de las pruebas diagnósticas más importantes que se debe de llevar a cabo durante un tratamiento de fertilidad, sobre todo de Fecundación In Vitro (FIV) para que el embarazo sea exitoso y se lleve a término. Es por ello que, durante el mes de mayo, quieren hacer más accesible esta prueba que se le realiza al embrión, para que más mujeres que están buscando formar una familia puedan llevar a término su embarazo y maternidad.

El desarrollo científico y las técnicas de vanguardia

Cuando hablamos de PGT-A (siglas derivadas del término en inglés Preimplantation Genetic Testing for aneuploidy), nos referimos a lo que los expertos consideran uno de los avances más significativos de la historia contemporánea de la reproducción asistida y que consiste en el análisis genético de los embriones resultantes de un tratamiento de Fecundación In Vitro. Esta técnica, que en España forma parte de lo que llamamos Diagnóstico Genético Preimplantacional, tiene por objetivo detectar la presencia de anomalías cromosómicas numéricas -siendo un ejemplo de esto el síndrome de Down- en un embrión antes de que este sea transferido al útero materno, mediante una biopsia del mismo cuando ha alcanzado el estadio de blastocisto o, lo que es lo mismo, cuando ha llegado al quinto día de desarrollo.

El PGT-A representa una pieza fundamental del puzle que conforman los procesos de selección embrionaria que los especialistas de IVF-Life llevan a cabo para garantizarles a sus pacientes, no únicamente la consecución del embarazo, sino el hecho de que este llegue a término. El Diagnóstico Genético Preimplantacional permite reducir el número de ciclos de un tratamiento, dado que los expertos en genética reproductiva solo recomendarán la transferencia de aquellos que tengan mayor probabilidad de implantarse, propiciando así las más elevadas tasas de éxito de embarazo.

¿Qué es lo más importante de un tratamiento de fertilidad?

Los profesionales de IVF-Life lo tienen claro: el paciente debe ser el epicentro del proceso al que se somete. Esta premisa se construye entendiendo que, si bien la finalidad de todos estos es tener un bebé, cada caso ha de ser estudiado y abordado de manera personalizada. En lo que al trato al paciente respecta, la clínica alicantina, que lleva más de una década superando las expectativas de quienes confían en su saber hacer, aboga por hacer un acompañamiento integral, llevado a cabo por un mismo equipo de profesionales que conocen en profundidad cada historia. En un contexto médico y estrechamente vinculado a lo anterior, es primordial que el diagnóstico nazca de unas determinadas pruebas, que serán diferentes para cada persona, al igual que la posterior vía de tratamiento y las técnicas adicionales asociadas.

Los protocolos hechos a medida y la humanización de la más alta tecnología son lo que favorecen que IVF-Life aúne unas tasas de éxito superiores a la media nacional y europea y un elevado grado de satisfacción de sus pacientes.

El proyecto de IVF-Life para apoyarte en tu proceso

El PGT-A, por muy extraño que suene su nombre, resulta beneficioso en multitud de casos de mujeres y parejas que desean tener un bebé sano, y es de hecho una práctica recomendada para la mayoría de pacientes que se topan con dificultades para concebir, sobre todo si la mujer tiene más de 35 años, puesto que con la edad la probabilidad de tener descendencia con anomalías cromosómicas aumenta. El Diagnóstico Genético Preimplantacional se indica además en parejas con un historial familiar con problemas genéticos y en aquellas que hayan experimentado abortos de repetición o fallos previos en ciclos de FIV.

IVF-Life, que se compromete a cuidar de sus pacientes de forma global en todas las etapas de su tratamiento, se dispone a lanzar este mes un programa de ayudas económicas que permite ahorrar hasta un 50% en la incorporación del PGT-A en su tratamiento FIV. Para acceder a dicha subvención las personas interesadas deberán agendar este mes de mayo una primera visita en la clínica y acudir a ella antes del 30 de septiembre de 2024.

Si quieres conocer más detalles sobre esta iniciativa y saber todo lo que IVF-Life puede hacer por ti y por tu futura familia, visita www.ayudasfertilidad.es. Tu meta de tener un bebé está más cerca de lo que crees.