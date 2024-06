“Gracias a Vericat puedo volver a mirarme en el espejo y sentirme yo otra vez”

El deterioro de piezas dentales tiene consecuencias que van más allá de la pérdida de funcionalidad y del daño estético. Las personas que lo sufren viven con un temor constante a comer lo que les apetezca y una inseguridad permanente a la hora de sonreír.

De hecho, en muchos casos, un acto tan bonito como ese les genera vergüenza debido al aspecto de su boca. En ese momento, su problema salta a la esfera social y va limitando poco a poco su exposición frente a terceros.

En este sentido, la implantología dental inmediata es la solución que mejor tasa de satisfacción alcanza en este tipo de casos hasta el punto de realmente transformar la vida de las personas.

Pero, para entender un poco mejor su alcance y cómo los implantes de carga inmediata pueden ayudar a recuperar esa confianza perdida, os contamos la historia de Vicen, paciente del grupo de clínicas Vericat. Vericast nace hace más de 25 años y hoy son líderes del sector de la implantología con más de 100.000 implantes colocados.

“Vericat me ha ayudado a recuperar la confianza en mí misma”

Vicen Barba llegó a Vericat Valencia tras un periplo de tres años. Prótesis removible, implantes fallidos… “Mis dientes estaban hacia dentro, no era yo” (cuando se padece una pérdida de hueso y las piezas dentales se hunden, suele producirse un efecto de vejez prematuro). Y luego estaba el dolor. Persistente. Día tras día. Apareció la sombra de la depresión. No quería salir”, explica.

Vicen Barba, paciente de clínicas Vericat, sonríe con su nueva dentadura. / INFORMACIÓN

Su caso no es excepcional. “Es habitual que el paciente llegue, además de con un problema dental, con una autoestima tocada. Sin ganas de salir”, reconoce el Dr. Alberto Vericat.

“Sentí una sensación de bienestar desde el minuto uno que entré en Vericat. La calidad humana del equipo es increíble. Pero sobre todo sentí que me ponía en las mejores manos. El Dr. Vericat tuvo claro enseguida qué teníamos que mejorar y cómo hacerlo. Me sentí segura. Y es más, el miedo al dolor también desapareció”.

“Como en todos y cada uno de los pacientes que buscan iniciar un tratamiento de implantología inmediata en cualquiera de las clínicas del grupo Vericat, Vicen recibió en su primera visita un diagnóstico centrado en el estado óseo de su dentadura. Pero también una hoja de ruta para dar respuesta a sus necesidades emocionales. ¿Hasta dónde quieres llegar? es una pregunta que hacemos siempre”.

Vicen se sometió a un tratamiento de implantes de carga inmediata en la clínica Vericat en Valencia. Es decir, una actuación integral en la arcada superior e inferior de su dentadura que comprende la colocación de implantes dentales y dientes fijos en el mismo día. “Estaba aterrada por si me dolía. Había sufrido mucho antes. Pero no fue así. No sentí dolor ni cuando me quitaron los puntos. Parece magia”, relata.

Hoy, la sonrisa de Vicen es otra. Pero también su mirada, que irradia felicidad. “Vuelvo a reconocerme frente al espejo: soy yo otra vez”. Sus labios han vuelto a su sitio, ya no están hundidos. “Es la mejor inversión que he hecho en mi vida”.

Reconoce que se mira una y otra vez. Que sus amigos la ven feliz. Que no se equivocó cuando, tras años de sufrimiento, escuchó atenta la explicación del Dr. Alberto Vericat de cómo iba a tratarla: “ya estoy en casa”, pensó. “Le digo a todo el mundo que venga. Que escuche. Y luego que tome una decisión. Pero que vengan a una primera visita”.

Los tratamientos de Vericat Implantología logran resultados excepcionales tanto funcionales como estéticos y emocionales. / INFORMACIÓN

Vericat: implantología inmediata con más de 25 años de experiencia

Vericat Implantología nació hace 25 años con el firme propósito de alcanzar la excelencia en la colocación de implantes dentales. De explorar su alcance terapéutico y optimizar resultados gracias a la investigación y práctica de la técnica que mayores garantías de éxito ofreciera. Desde entonces la super especialización de su equipo ha transformado la vida de 25.000 pacientes, que ha colocado más de 100.000 implantes, situándose como líder del sector de la implantología de carga inmediata. “Ya durante mi formación como odontólogo tuve claro que la especialización era la clave para la excelencia”, admite el Dr. Alberto Vericat, fundador de Vericat Implantología.

Dientes en un solo día en las clínicas Vericat de Valencia y Madrid

La implantología inmediata, es decir, aquella que realiza el proceso de colocación de implante y diente fijo en el mismo día, es más que un tratamiento médico. Su alcance terapéutico es tal, tal su impacto emocional, que realmente transforma la vida de las personas.

La superespecialización permite a Vericat hacer posible esta transformación siempre. No hay caso imposible. “Hay casos más complicados que otros, pero la persona que acude a nosotros para beneficiarse de las ventajas de los implantes dentales siempre va a encontrar solución”, afirma el Dr. Alberto Vericat.

Los casos más complicados son aquellos en los que se ha producido una pérdida de hueso y se complica el anclaje del implante. Y es cierto que en estos casos los tratamientos convencionales son insuficientes. Para estos casos, hace algo más de 17 años, Vericat creó la Unidad de Atrofia Maxilar Severa para dar solución a los pacientes con poco hueso. Hoy, totalmente consolidada en todas sus clínicas (10 clínicas en Comunidad Valenciana y Madrid), ofrece soluciones a los casos más complejos a partir de técnicas innovadoras como los implantes cigomáticos anclados en la parte inferior del pómulo. “Esta unidad”, explica el Dr. Vericat, “exclusiva de Vericat implantología en toda España, consigue resultados excepcionales para esos pacientes que habían perdido toda esperanza y cuyo día a día se había convertido en una auténtica pesadilla. Pacientes de toda Europa en cuyos países les habían dicho que no había nada que hacer acuden a Vericat para resolver de forma definitiva sus problemas bucales a través de está avanzada técnica”.

El método Vericat surge como respuesta al estudio de resultados alcanzados en más de 25.000 pacientes. / INFORMACIÓN

Pasión por la implantología desde el Instituto de Formación Vericat

La experiencia acumulada de más de 100.000 implantes dentales ha servido al equipo Vericat para crear el método Vericat. Un protocolo de actuación que pauta los tratamientos de implantología en sus diez clínicas distribuidas en la Comunitat Valenciana y en Madrid. “El método Vericat es el resultado de un trabajo de campo exhaustivo, en el que hemos ido analizando a lo largo de 25 años la respuesta clínica de nuestros pacientes a una técnica de implantología concreta”, explica el Dr. Alberto Vericat. Fruto de esta investigación continua, Vericat Implantología cuenta con la tasa de satisfacción más alta del sector.

La pasión por la implantología que inspiró el camino del Dr. Alberto Vericat hace 25 años va más allá de la atención médica. “A lo largo de estos 25 años hemos descubierto y reafirmado que la implantología dental tiene una capacidad brutal de transformar la vida de las personas. Y sin embargo, en los planes de estudio de las centros de formación en odontología apenas se presta atención a la implantología”, explica el Dr. Vericat.

El equipo que lidera el Dr. Alberto Vericat traslada a los odontólogos desde Vericat Instituto de Formación la importancia de la implantología en el cuidado de sus pacientes y completa su formación en esta especialidad hasta la excelencia.