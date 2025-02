La importancia de la educación y la prevención para una salud sexual plena

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Europeo de la Salud Sexual y Reproductiva, un día en el que se incide en la importancia de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables que contribuyan a nuestro bienestar y felicidad. Es necesario que las personas puedan sentirse respetadas, informadas y seguras en sus relaciones.

Uno de los objetivos que tienen los ginecólogos es el de educar e informar a la población para que puedan experimentar relaciones sexuales respetuosas y seguras, facilitando el acceso a la información médica necesaria para cuidar la salud sexual y reproductiva.

Tener una vida sexual plena implica estar bien informados, conocer los riesgos y tomar decisiones que nos protejan a nosotros y a nuestras parejas. Dos aspectos fundamentales en este sentido son la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no planificados.

Cómo prevenir y detectar las infecciones de transmisión sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son más comunes de lo que se suele pensar y pueden afectar a cualquier persona con una vida sexual activa. Últimamente, en las consultas de ginecología está habiendo un aumento importante de casos de ITS, lo que debería hacer saltar la alarma a toda la población. Estas infecciones pueden tener consecuencias graves, como la esterilidad o infecciones abdominales severas si no se detectan y tratan a tiempo. Otras, como el virus del papiloma humano (VPH), pueden ser silenciosas y derivar en complicaciones como el cáncer de cuello uterino.

Para reducir el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, es fundamental seguir una serie de consejos como:

Usar preservativo en todas las relaciones sexuales, ya que es el método más eficaz para prevenir la mayoría de las ITS .

en todas las relaciones sexuales, ya que es el método más eficaz para . Realizarse pruebas de detección de forma periódica , ya que muchas infecciones pueden no presentar síntomas .

, ya que muchas infecciones pueden . Mantener una comunicación abierta con la pareja , lo que permite hablar sobre salud sexual y tomar decisiones responsables.

, lo que permite hablar sobre y tomar decisiones responsables. Vacunarse, ya que existen vacunas seguras y efectivas contra el VPH y la hepatitis B, dos de las ITS más frecuentes.

Es necesario que las personas puedan sentirse respetadas y seguras en sus relaciones.

Métodos anticonceptivos: el poder de decidir sobre nuestra fertilidad

Por otro lado, prevenir un embarazo no planificado es una parte fundamental del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Hoy en día existen múltiples opciones anticonceptivas que permiten a cada persona elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de vida. Entre los métodos más efectivos se encuentran:

Métodos hormonales: Anticonceptivos orales, parches, inyecciones, implantes y dispositivos intrauterinos (DIU) hormonales, que regulan la ovulación y ofrecen una alta eficacia.



Métodos de barrera: El preservativo masculino y femenino pueden prevenir tanto embarazos como ITS, por lo que su uso es siempre recomendable.

Dispositivos intrauterinos (DIU): Existen distintos tipos, hormonales o no hormonales, y algunos con una duración que puede prolongarse hasta 10 años.

Métodos irreversibles: La ligadura de trompas y la vasectomía son opciones permanentes para quienes no desean tener más hijos.

El acceso a información confiable y a los servicios de salud es clave para poder elegir el método anticonceptivo adecuado. No obstante, siempre es recomendable acudir a un profesional de la salud para recibir un asesoramiento personalizado.

Las revisiones médicas, una herramienta clave para el bienestar

Como bien se exponía anteriormente, muchas enfermedades ginecológicas, entre las que se incluyen algunas ITS, pueden no presentar síntomas en sus etapas iniciales. Por eso, las revisiones médicas periódicas son fundamentales para mantener un control ginecológico anual que permita detectar a tiempo posibles problemas y mantener una salud sexual óptima.

Algunas de las pruebas más frecuentes que pueden realizarse son:

Citología y test de VPH, que permiten la prevención y detección temprana de lesiones en el cuello uterino.



Pruebas de ITS, como análisis de sangre y exámenes específicos según el historial y riesgo de cada persona.

Control de métodos anticonceptivos, para asegurarse de que el método elegido sigue siendo el más adecuado.

La educación sexual es una herramienta esencial para el autocuidado. Acceder a información clara y basada en evidencia nos permite tomar decisiones responsables y protegernos de riesgos innecesarios.

Por eso, gracias a días como el Día Europeo de la Salud Sexual y Reproductiva, se pueden generar espacios de reflexión sobre cómo nos estamos cuidando, cómo nos sentimos en nuestras relaciones sexuales y si estamos tomando las decisiones adecuadas sobre nuestra salud sexual.

La prevención, la educación y el acceso a la atención médica son esenciales para disfrutar de una sexualidad plena y responsable.

Dra. Lucía Candela Feliu, ginecóloga HLA Clínica Vistahermosa.

