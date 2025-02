Instituto Bernabeu combina excelencia médica y cuidado emocional en un modelo de atención reproductiva único

La medicina reproductiva ha experimentado un desarrollo vertiginoso en los últimos años, impulsado por los avances científicos y técnicos, así como por las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Sin embargo, para quienes acuden a Instituto Bernabeu el éxito es la suma de excelencia técnica, atención clínica de primer nivel y un acompañamiento y trato personal que marcan la diferencia. “No se trata sólo de lograr un embarazo, se trata de hacerlo poniendo a cada paciente como prioridad y logrando transmitir que su salud y su bienestar y la de su futuro bebé son lo primero para nosotros”, señala la Dra. Andrea Bernabeu, directora médica de Grupo Instituto Bernabeu.

Medicina de excelencia con ética y compromiso

Tras más de cuarenta años de experiencia, Instituto Bernabeu ha consolidado un modelo de atención basado en la excelencia médica, la investigación y la personalización de cada tratamiento. Con ocho clínicas en distintas ciudades españolas y una en Italia, garantizar que todas operen bajo los mismos estándares de calidad ha sido uno de los logros que el Grupo fundado por el doctor Rafael Bernabeu, ha sabido superar con una filosofía clara: la ética en la práctica diaria y el compromiso con la salud de los pacientes, su futura descendencia y con la sociedad de la que forma parte.

“Nuestros pacientes pueden estar seguros de que todas las decisiones, tratamientos y consejos clínicos que puedan recibir están motivados exclusivamente por decisiones médicas, basadas en evidencias científicas y siempre adaptadas a cada caso individual”, subraya la Dra. Bernabeu.

Acompañamiento emocional desde el primer momento

Una de las principales preocupaciones de quienes inician un tratamiento de medicina reproductiva es cómo afrontar sus emociones. De hecho, con mucha probabilidad quienes deciden iniciar un proceso médico para tener un bebé ya traen consigo cargas emocionales que les afectan.

Más allá de los retos médicos, la fertilidad está estrechamente ligada a la salud emocional. La incertidumbre, la ansiedad, el miedo al fracaso y la presión social son barreras que pueden afectar tanto a la salud de los pacientes y sus familiares, como al éxito del tratamiento.

“La información clara y honesta, junto con el apoyo constante de nuestros profesionales, es clave para reducir el impacto emocional en las personas que confían en nosotros. Nuestra Unidad de Apoyo emocional ofrece un acompañamiento exclusivo a quien lo necesita, aportando un gran valor durante el proceso”, recalca la Dra. Bernabeu

Un modelo de atención adaptado a cada paciente

El compromiso de Instituto Bernabeu con la excelencia médica y el acompañamiento cercano se refleja en el prestigio de sus unidades especializadas de tratamiento. Diseñadas para dar respuesta especializada incluso a los casos más complejos, cada una de ellas está liderada por destacados ginecólogos, especializados en medicina reproductiva, que ofrecen respuestas a las necesidades reproductivas de distintos modelos de familia de todo el mundo.

Desde la Unidad de Baja Reserva Ovárica hasta la Unidad de Fallo de Implantación y Pérdida Gestacional Recurrente, cada área cuenta con un equipo de profesionales que analiza cada caso en profundidad, aplicando protocolos personalizados para maximizar las posibilidades de éxito.

Instituto Bernabeu combina innovación y personalización, lo que aumenta las tasas de éxito y minimiza el impacto emocional / .

La recientemente creada Unidad Especializada en Criopreservación de ovocitos es una muestra de la capacidad de respuesta del Grupo ante la creciente necesidad de las mujeres más jóvenes y aquellas personas con un diagnóstico oncológico, que acuden a sus clínicas para obtener información y poder planificar su futuro reproductivo.

Otro de los valores diferenciales del Instituto Bernabeu es su infraestructura tecnológica de vanguardia. Contar con laboratorios de última generación y equipos propios altamente especializados permite optimizar los tratamientos y mejorar los resultados clínicos, reduciendo la necesidad de procedimientos adicionales. Esta combinación de innovación y personalización no solo aumenta las tasas de éxito, sino que también minimiza el impacto emocional y económico en los pacientes, permitiendo que el proceso sea más eficiente y llevadero.

¿Cuándo es el momento de acudir a consulta?

Para muchas personas, dar el primer paso en un tratamiento de fertilidad puede estar lleno de dudas y temores.

“No existe un momento o una edad ideal. Lo recomendable es que las mujeres y sus parejas se informen para conocer su situación y no esperen a que sea demasiado tarde. No se pueden generalizar los diagnósticos, ya que existen mujeres con mayor riesgo y antecedentes específicos. Aunque, como norma general, es recomendable acudir a un especialista si tienes menos de 35 años y llevas más de un año buscando un embarazo sin éxito. Si la edad es superior a 35 años, no es recomendable dejar pasar más de seis meses. En cualquier caso, nuestros especialistas evaluarán cada caso de manera individualizada y respetuosa con la voluntad y las necesidades de cada persona. Siempre priorizaremos que cada paciente decida en base a su propia realidad y no a cuestiones estadísticas”, concluye la doctora Bernabeu.