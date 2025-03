¿Cómo funciona la cápsula endoscópica magnética? La alternativa no invasiva a la endoscopia tradicional

En el campo del diagnóstico digestivo, la innovación tecnológica ha dado un paso adelante con la cápsula endoscópica magnética, disponible únicamente en el hospital Quirónsalud Torrevieja, un dispositivo que permite explorar el tracto digestivo sin la necesidad de una endoscopia convencional. "La cápsula endoscópica magnética es un dispositivo médico en forma de cápsula que el paciente ingiere y que permite explorar el tracto digestivo, principalmente el estómago y el intestino delgado, sin necesidad de una endoscopia tradicional", explica el doctor Gerardo Blanco , especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja y experto en esta tecnología.

El funcionamiento de esta cápsula se basa en un sistema de control magnético externo, el cual permite guiarla de manera precisa dentro del cuerpo y capturar imágenes en tiempo real. "Se mueve en tiempo real y su dirección puede ser modificada en función de lo que el médico observe durante la exploración", señala el doctor Blanco, destacando la capacidad de este dispositivo para ofrecer un examen detallado y dirigido.

¿En qué se diferencia de la endoscópica tradicional?

A diferencia de la endoscopia tradicional, que implica la inserción de un tubo por la boca o el recto y requiere sedación, la cápsula endoscópica magnética ofrece una experiencia más cómoda para el paciente. "No requiere sedación, lo que lo convierte en una opción ideal para pacientes de alto riesgo o aquellos que no pueden someterse a procedimientos invasivos", explica el especialista. Además, este dispositivo supera a la cápsula endoscópica tradicional, que se desplaza de manera pasiva con el peristaltismo, ya que permite un control preciso de su movimiento para una exploración más detallada.

Diagnóstico de enfermedades digestivas

Esta tecnología se ha convertido en una herramienta clave para la detección de diversas patologías digestivas. "Se utiliza principalmente para diagnosticar enfermedades como la úlcera gástrica, gastritis, esofagitis, pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal y tumores gástricos", detalla el doctor Blanco. También resulta útil para pacientes con riesgo de sangrado digestivo o que no pueden someterse a una endoscopia tradicional.

La cápsula endoscópica magnética destaca por su carácter no invasivo y la reducción de perforaciones o reacciones adversas a la sedación / .

En cuanto a la calidad de las imágenes obtenidas, el experto afirma que "la calidad de imagen es comparable a la de una endoscopia convencional". Esta capacidad permite una exploración más precisa de las zonas de interés, facilitando un diagnóstico temprano y certero.

¿En qué consiste el procedimiento?

Entre los beneficios más destacados de la cápsula endoscópica magnética está su carácter no invasivo y la reducción de riesgos asociados a la endoscopia tradicional, como perforaciones o reacciones adversas a la sedación. "Esto significa que los pacientes no necesitan pasar por el estrés de una gastroscopia convencional, que involucra la inserción de un tubo por la boca", puntualiza el especialista.

El procedimiento es sencillo y cómodo para el paciente. "El procedimiento comienza con la ingestón de la cápsula con un vaso de agua. Una vez dentro del cuerpo, un sistema magnético externo permite que el médico guíe la cápsula en el estómago y registre un vídeo detallado de la zona", describe el doctor Blanco. Posteriormente, el paciente lleva consigo una grabadora portátil que captura imágenes del intestino delgado mientras sigue con su rutina diaria. Al día siguiente, debe regresar al hospital para la descarga de las imágenes y el análisis final por parte del especialista.

Preparación y eliminación de la cápsula

Para obtener resultados óptimos, es necesario seguir ciertas pautas previas al procedimiento. "Generalmente, se requiere ayuno de 6 a 8 horas antes del procedimiento para asegurar una mejor visualización. En algunos casos, se pueden administrar fármacos que disminuyen la producción de secreciones gástricas", explica el doctor Blanco.

Esta tecnología se utiliza para diagnosticar enfermedades como la úlcera gástrica, gastritis, esofagitis, pólipos o tumores. / .

En cuanto a la expulsión del dispositivo, esta ocurre de manera natural. "Se elimina naturalmente a través de las heces entre 24 y 48 horas después de la ingesta", asegura el especialista.

Pacientes ideales para esta tecnología

Este avance está especialmente indicado para aquellas personas que, por diferentes razones, no pueden someterse a una endoscopia convencional. "Para pacientes que no pueden o no desean someterse a una endoscopia convencional, como aquellos con alto riesgo de complicaciones por sedación o con enfermedades que hacen difícil la intubación esofágica", subraya el doctor Blanco.

Gracias a su eficacia en la detección temprana de enfermedades digestivas y su carácter menos invasivo, la cápsula endoscópica magnética se perfila como una de las grandes revoluciones en el

diagnóstico de patologías digestivas. Su capacidad para explorar de manera precisa el tracto digestivo sin someter al paciente a procedimientos agresivos representa un gran avance en la medicina digestiva moderna.