¿Qué es la fibromialgia? Síntomas y tratamientos de una enfermedad invisible que reclama atención especializada

Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, que se conmemora cada 12 de mayo, la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Torrevieja hace un llamamiento para mejorar la atención sanitaria que reciben los pacientes que conviven con esta compleja patología. La institución remarca la importancia de ofrecer una asistencia especializada, cercana y empática, especialmente en el contexto de una enfermedad que sigue siendo mal comprendida, a pesar de su elevada prevalencia mundial.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2% y el 4% de la población a nivel global vive con fibromialgia. En España, esta cifra supera el millón de personas afectadas. Este síndrome se caracteriza por un dolor musculoesquelético crónico generalizado, fatiga extrema, alteraciones en el sueño, dificultades cognitivas —como la llamada “niebla mental”— y una alta sensibilidad al contacto físico.

Más que dolor: un fuerte componente emocional

La fibromialgia no solo causa sufrimiento físico, también tiene un profundo impacto en la salud emocional y social de quienes la padecen. La incertidumbre diagnóstica, la invisibilidad del dolor y la incomprensión por parte del entorno pueden generar cuadros de ansiedad, depresión e incluso aislamiento.

“En nuestras Unidades del Dolor no solo tratamos síntomas, sino que acompañamos procesos. Sabemos que una persona con fibromialgia no solo necesita un tratamiento clínico, sino también sentirse escuchada, comprendida y respetada”, afirma el doctor Fernando Leone, especialista en el tratamiento del dolor en Quirónsalud Torrevieja.

¿Cómo se trata la fibromialgia?

El abordaje terapéutico que se sigue en estas unidades comienza con una evaluación minuciosa del tipo de dolor que presenta cada paciente —ya sea de origen nociceptivo, neuropático o mixto— para diseña un plan de tratamiento personalizado. Esta estrategia combina fármacos, técnicas intervencionistas avanzadas, apoyo emocional y recomendaciones que ayudan a mejorar el descanso, la movilidad y la autonomía.

Además, se realiza un seguimiento continuo para adaptar el tratamiento según la evolución clínica, lo que favorece el vínculo terapéutico y ayuda a recuperar la confianza del paciente en su propio cuerpo y los profesionales actuantes.

La enfermedad tiene un profundo impacto en la salud física. emocional y social de quienes la padecen, pudiendo generar cuadros de ansiedad, depresión y desapego social. / INFORMACIÓN

“El tratamiento no se limita al alivio del dolor. La fibromialgia es una enfermedad que altera todos los aspectos de la vida de quien la padece. No solo afecta al cuerpo, también impacta en lo emocional, lo social, lo espiritual y lo existencial. Muchos pacientes pasan años sin un diagnóstico claro ni una estrategia de tratamiento efectiva. Por eso, desde las Unidades del Dolor defendemos un enfoque multidisciplinar coordinado, centrado en la persona y no en la enfermedad. Nuestro objetivo es claro: aliviar sus síntomas y devolverles calidad de vida”, explica el doctor Leone.

Una enfermedad con múltiples causas y difícil tratamiento

Aunque la causa exacta de la fibromialgia aún no está completamente clara, los expertos coinciden en que es una patología multifactorial. Intervienen alteraciones en el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central, disfunciones neuroendocrinas, factores genéticos, ambientales y del sueño. Todo ello provoca una amplificación anormal de las señales dolorosas que se traduce en hipersensibilidad, fatiga y malestar general.

Las guías clínicas recomiendan actividad física supervisada como tai chi o yoga. / INFORMACIÓN

El tratamiento resulta especialmente complejo debido a la falta de una cura definitiva y a la dificultad de encontrar una terapia farmacológica que controle todos los síntomas. Se suelen emplear antidepresivos como duloxetina, milnaciprán o amitriptilina, anticonvulsivantes, neuromoduladores como pregabalina y gabapentina, aunque en muchos casos son insuficientes o mal tolerados por los pacientes.

De ahí que las guías clínicas recomienden un enfoque combinado que incluya tanto una adecuada información y escucha del paciente para reducir la ansiedad y evitar pruebas innecesarias, actividad física supervisada (tai chi, yoga, fisioterapia acuática), así como terapia cognitivo-conductual para abordar el componente psicológico y tratamientos farmacológicos personalizados, “una especia de traje a medida” para cada uno de ellos/as.

Opciones avanzadas en las Unidades del Dolor

Las Unidades del Dolor ofrecen tratamientos que no suelen estar disponibles en atención primaria. Entre ellos, destacan las infusiones intravenosas con lidocaína y ketamina, especialmente indicadas en casos de dolor neuropático y fibromialgia resistente a otras terapias.

Estas técnicas permiten actuar sobre distintas vías del dolor, logrando una reducción significativa de su intensidad y mejorando notablemente la calidad de vida del paciente.

Las Unidades del Dolor llevan a cabo un enfoque multidisciplinar, centrado en la persona y no en la enfermedad. / INFORMACIÓN

En definitiva, la atención que se ofrece en estas unidades especializadas supone una alternativa eficaz para abordar una enfermedad tan compleja como la fibromialgia. Los pacientes acceden a un equipo multidisciplinar que comprende las particularidades de este síndrome multifacetico y que puede coordinar un tratamiento integral, reduciendo un uso inadecuado de fármacos y en consecuencia los posibles los efectos adversos asociados.

Este 12 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, el Hospital Quirónsalud Torrevieja reitera su compromiso con una medicina del dolor basada en la escucha, la empatía y el acompañamiento. Porque para tratar la fibromialgia, no basta con aliviar el dolor: hay que mirar a la persona en su totalidad.

