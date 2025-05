El "hoy no, que me duele la cabeza" ha sido (casi) siempre por esto

Mujer, ¿te has preguntado por qué tu deseo sexual cambia según el momento del mes? A veces sientes que tu cuerpo busca caricias intensas, en otras ocasiones parece que el deseo desaparece por completo, y en algunos días simplemente aparece sin que lo busques. Tranquila, esto es absolutamente normal. Tu libido no es lineal, es cíclica, como las fases lunares o las estaciones del año.

Con motivo del Día Internacional de la Higiene Menstrual, que se celebra el próximo 28 de mayo, la tienda erótica amantis explica cómo se manifiesta el deseo sexual femenino en las cuatro fases del ciclo menstrual. Entenderlo mejor puede ayudarte a conectar profundamente con tu cuerpo, mejorar tu vida sexual, y disfrutar del placer sin culpas ni exigencias innecesarias.

Así cambia tu libido según la fase del ciclo:

🩸 1. Menstruación: deseo íntimo y regenerador (días 1 al 5 aprox.)

Aunque comúnmente se asocia con la ausencia de deseo, en realidad muchas mujeres experimentan un tipo de libido diferente en estos días, más introspectiva y profunda. El cuerpo busca calma y recogimiento, pero también puede pedir intimidad y autoplacer.

🌸 2. Fase folicular o preovulatoria: curiosidad y exploración (días 6 al 13 aprox.)

Tras la menstruación, el aumento de los estrógenos despierta tu creatividad, iniciativa y ganas de explorar. Es el momento perfecto para probar cosas nuevas en pareja o en solitario.

✨ 3. Ovulación: deseo en expansión (días 14 al 16 aprox.)

Es la fase de mayor libido, cuando el cuerpo femenino está más receptivo al placer. La autoestima suele estar en su punto más alto y la lubricación natural aumenta, haciendo que los encuentros sexuales sean más placenteros y expansivos.

🌙 4. Fase premenstrual: sexualidad emocional y reconfortante (días 17 al 28 aprox.)

Con la subida de progesterona, es habitual que el deseo sexual disminuya o se transforme en una sexualidad más emocional, lenta y suave. El cuerpo está más sensible, por lo que es posible preferir caricias suaves, sin contacto genital directo.

Escuchar tu cuerpo: la clave del placer

"Muchas mujeres no escuchan a su cuerpo, y no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo", aseguran desde amantis. "No nos han enseñado a entender el ciclo menstrual como algo que influye directamente en nuestro bienestar sexual. A eso se suma el ritmo acelerado de la vida actual, que nos desconecta de nuestras necesidades básicas".

Por ello, reconocer y respetar estas fases del ciclo puede cambiar radicalmente tu experiencia sexual, mejorando la comunicación íntima y permitiéndote disfrutar con plenitud de cada etapa.

Recuerda: tu placer no es lineal, sino cíclico, como tú. ¿Te animas a escucharlo?