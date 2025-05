Resolver conflictos para ser un adulto feliz

En un mundo marcado por la tecnología, los cambios sociales y el ritmo frenético de las familias, criar a un niño se ha convertido en un desafío que va mucho más allá del cuidado físico. Tres profesionales de Vithas analizan cuáles son hoy las claves para que un niño crezca con una buena base de salud y bienestar, y llegue a ser un adulto sano y feliz.

Para el optometrista David Piñero, la principal labor preventiva de los padres debe centrarse en el control del entorno visual y del uso de dispositivos electrónicos, una herramienta que ha llegado para quedarse, pero que plantea importantes riesgos si no se gestiona con equilibrio. «Los niños deben mantener una distancia mínima de 30 centímetros cuando trabajan en cerca, hacer pausas visuales frecuentes y evitar el uso de pantallas a oscuras», explica. Y añade: «Además, es fundamental dedicar al menos dos horas al día a actividades al aire libre que den descanso a la vista y, por supuesto, limitar el uso de pantallas a menos de dos horas diarias».

David Piñero, optometrista de Vithas / Jose Navarro

Piñero advierte que el «abuso de dispositivos» puede «fomentar algunos problemas visuales, tales como la miopía, los problemas de enfoque en cerca (acomodativos) y alteraciones de la convergencia», asegura. En este sentido, insiste en la importancia de las visitas periódicas al especialista para comprobar que el desarrollo visual es adecuado.

A la dificultad para controlar el tiempo frente a las pantallas, se suma otro gran reto que afecta a la salud global del niño: el sedentarismo. Desde su experiencia como fisioterapeuta infantil, Sara San Cristóbal defiende que el movimiento es una necesidad básica del desarrollo, no solo físico, sino también emocional y cognitivo. «Un niño necesita moverse para crecer sano», subraya.

Sara San Cristóbal, fisioterapeuta de Vithas / Jose Navarro

Para ella, las familias deben fomentar hábitos como el juego libre, los espacios ergonómicos en casa y la práctica diaria de al menos una hora de actividad física moderada o intensa. También recomienda implementar pausas activas cada 30 o 40 minutos y limitar el tiempo de pantalla, al tiempo que recuerda que el ejemplo de los adultos «es esencial: padres activos, niños activos». En su opinión, uno de los mayores desafíos actuales es lograr un equilibrio entre tecnología, movimiento y tiempo de calidad en familia.

Pero el bienestar infantil no solo depende del estado físico. Laura Parra, pediatra infantil de Vithas, recuerda que la salud emocional también debe cuidarse desde los primeros años. A su juicio, una crianza saludable empieza con un entorno donde los niños se sientan seguros, escuchados y respetados. «Crecer en un ambiente donde el niño se sienta amado, escuchado y respetado, con amor y apego seguros, es lo primordial», afirma.

Además del afecto, Parra cree que la estabilidad en casa pasa por establecer límites claros y normas consensuadas por todos los cuidadores, así como por fomentar la curiosidad, el aprendizaje y el pensamiento crítico. «Enseñar a nuestros niños a convivir, compartir, resolver conflictos y comunicarse adecuadamente es clave para una vida adulta feliz y funcional», afirma.

Laura Parra, pediatra de Vithas / Jose Navarro

Uno de los temas que más preocupa a la pediatra es la creciente incidencia de la obesidad infantil, un fenómeno que no se explica solo por lo que se come, sino por el entorno en el que se vive. «Uno de los mayores retos que enfrentan los padres en la prevención de la obesidad infantil es el entorno obesogénico en el que vivimos», explica. Se refiere con ello a la accesibilidad de alimentos ultraprocesados, la falta de espacios seguros para el juego o la intensa publicidad dirigida a los niños, factores que limitan la implantación de hábitos saludables. A esto se suma, además, una cierta «ceguera» familiar respecto al exceso de peso. «Muchos padres no reconocen el sobrepeso o la obesidad en sus hijos, especialmente en niñas, lo que retrasa la adopción de medidas preventivas», denuncia.

Parra subraya que la prevención en la infancia debe ser constante y abarcar tanto el ámbito físico como el emocional. «En la infancia, lo único que tiene sentido es la prevención, siendo esta la vigilancia constante de nuestros peques, tanto en el ámbito físico como en el emocional, tanto en el ámbito doméstico como en el académico, tanto en la esfera familiar como en la social», afirma. Para ella, el papel de los progenitores no se limita a poner normas, sino que implica un acompañamiento comprometido. «Debemos ser un apoyo férreo a lo largo de este camino de los pequeños hacia la independencia», resume.

A pesar de los retos, los tres especialistas coinciden en que no se trata de aspirar a una perfección imposible, sino de establecer un entorno equilibrado y lleno de afecto. Piñero recuerda que la visión es clave para la autonomía: «A nivel visual, un desarrollo normal permitirá al niño hacer de mayor todo aquello que desee sin limitaciones», apunta. San Cristóbal insiste en que el cuidado postural y el descanso son también parte esencial de ese bienestar: «El niño necesita moverse, tener buenos hábitos posturales y tener buen apoyo emocional».

Parra, por su parte, concluye con un mensaje claro: no hay recetas mágicas, pero sí principios sólidos. «Fomentar la autonomía, la autoestima y una alimentación saludable desde los primeros años de vida es la base para crecer adecuadamente», explica.