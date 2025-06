Fertilidad en España: el 40% de las mujeres que dan a luz tienen más de 35 años

La decisión de tener descendencia en España sigue desplazándose hacia edades cada vez más avanzadas. Según los últimos datos, el 40,1% de las mujeres que dieron a luz en 2023 tenían más de 35 años, el doble que en 2003. Este cambio refleja una tendencia clara al retraso de la gestación, justo a partir de la edad en que la fertilidad femenina empieza a caer de forma significativa.

“El reloj biológico no ha cambiado, aunque la sociedad sí lo ha hecho. A partir de los 35 años, las probabilidades de embarazo natural disminuyen notablemente, y a partir de los 40, la caída es aún más pronunciada”, explica el doctor José Manuel Gómez, director médico y experto en reproducción asistida de IVF-Life Alicante. “Este retraso en la edad de gestar está teniendo un impacto directo en las tasas de fertilidad del país y en la necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida”.

Menos nacimientos, más edad

En 2003, casi 8 de cada 10 partos en España se producían antes de los 35 años. Veinte años después, ese porcentaje ha descendido hasta 6 de cada 10. Paralelamente, el porcentaje de mujeres que dan a luz con más de 40 años se ha multiplicado por tres.

Esta tendencia ha contribuido a una disminución general de la natalidad. La tasa de fertilidad en España se sitúa en 1,29 hijos por mujer, una de las más bajas de Europa, solo por delante de Malta (1,08) e Italia (1,24). En contraste, países como Francia (1,79), Irlanda (1,76) o Rumanía (1,71) presentan cifras significativamente más altas.

“El modelo familiar ha cambiado, pero los límites biológicos siguen marcando la diferencia. Muchas personas –solas o en pareja- esperan a tener estabilidad económica y profesional, o una pareja para compartir el proyecto de familia, pero cuando llega ese momento, a veces la fertilidad ya ha comenzado a disminuir”, añade el doctor Gómez.

Auge de la reproducción asistida

Como consecuencia de esta realidad, el uso de técnicas de reproducción asistida se ha disparado en las últimas dos décadas. Según los datos del Registro Nacional de Actividad 2022 de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en 2003 se llevaron a cabo aproximadamente 31.000 tratamientos en España. Para 2022, esta cifra aumentó a más de 198.000 ciclos. En ese año, el 12% de los nacimientos en España ya se lograron mediante estas técnicas.

En 2003 se llevaron a cabo aproximadamente 31.000 tratamientos de reproducción asistida en España / .

La técnica más utilizada, según el mismo organismo, es la Fecundación In Vitro con microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), que supone el 89% de los ciclos de FIV y el 83% de todos los tratamientos de reproducción asistida. “El avance en estas técnicas ha sido clave para ayudar a muchas personas que desean tener descendencia a edades más avanzadas, pero no debemos olvidar que su éxito no puede compensar completamente el descenso de la fertilidad natural con la edad”, señala el doctor José Manuel Gómez.

Factores sociales y económicos detrás del retraso

El retraso de la maternidad no es un fenómeno biológico, sino social. Factores como la prolongación de la etapa formativa, la inserción laboral de las mujeres, la falta de conciliación, la falta en ocasiones de una pareja con la que compartir el proyecto, la precariedad económica o el elevado coste de la vivienda influyen directamente en la decisión de posponer la parentalidad.

“La decisión de tener hijas e hijos se ha convertido en una cuestión estratégica en la vida de muchas personas. Las oportunidades laborales y la estabilidad económica siguen pesando más que los factores biológicos, aunque el tiempo fértil no espera”, concluye el doctor Gómez.

Sobre IVF-Life

IVF-Life es un grupo internacional de clínicas de fertilidad que ofrece tratamientos personalizados y de vanguardia en el ámbito de la reproducción asistida. Desde su fundación hace más de 15 años, IVF-Life ha logrado cumplir más de 10.000 proyectos de vida, convirtiéndose en un referente en medicina reproductiva en Europa. Con clínicas en ciudades como Alicante, Madrid y Donostia, el grupo se destaca por su compromiso con la innovación, la excelencia médica y la atención integral a sus pacientes, logrando altas tasas de éxito que superan la media nacional.