¿Te dejarías lamer la cara por tu mejor amigo? Tu perro tampoco debería hacerlo

Tu perro es tu compañero fiel, tu mejor amigo... Pero por muy tierno que sea, hay una muestra de afecto que conviene evitar: dejar que te lama la cara. Aunque se vea como una señal de cariño, lo cierto es que puede suponer un riesgo real para tu salud.

Un gesto cariñoso que puede ser peligroso

Muchos dueños permiten, sin pensarlo dos veces, que su perro les lama la cara. Algunos incluso lo animan, como si fuera una prueba de vínculo emocional. Sin embargo, la boca de un perro alberga cientos de bacterias distintas a las nuestras, y algunas pueden provocar infecciones importantes.

En concreto, los perros tienen alrededor de 600 tipos de bacterias bucales, una cifra no muy superior a la de los humanos. El problema no está en la cantidad, sino en que muchas de ellas no son compatibles con nuestro organismo. Algunas bacterias comunes son Campylobacter y Salmonella, conocidas por causar diarreas intensas, vómitos y otros trastornos intestinales.

Además, en casos más graves o en personas con el sistema inmunitario debilitado, estas bacterias pueden dar lugar a infecciones más serias, como neumonías, infecciones respiratorias o incluso septicemias.

No hace falta que el perro esté enfermo. Basta con que lama zonas delicadas, como labios o nariz, para que una bacteria pase a tu cuerpo sin que te des cuenta.

El límite entre el sentido común y el "amor perruno"

Querer a tu perro no significa dejarle hacer de todo. Como en cualquier relación, hay límites saludables. Y en este caso, evitar que te lama la cara es una medida tan sencilla como importante. Puedes seguir compartiendo momentos, juegos, paseos y caricias, pero sin convertir tu cara en un juego.

A veces normalizamos ciertas cosas porque vienen de nuestro perro, pero si lo pensamos con perspectiva, no todo es tan lógico. ¿Dejarías que tu mejor amigo humano te lamiera la cara después de lamer otras zonas menos higiénicas? Probablemente no.

Entonces, ¿por qué permitirlo con tu mascota? Es una forma muy visual de recordar que hay comportamientos que debemos evitar por salud.