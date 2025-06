El desayuno “de toda la vida” que puede estar saboteando tu día

Durante años nos han vendido el famoso “desayuno de campeones” como una forma ideal de empezar el día: leche, zumo de naranja y un par de galletas. De hecho, es el desayuno que todavía se sirve en muchos hospitales. Pero la realidad es que este tipo de desayuno está lejos de ser saludable y puede ser el origen de un ciclo de hambre, cansancio y aumento de peso.

El ciclo del azúcar: lo que ocurre tras un desayuno dulce

Cuando desayunamos alimentos ricos en azúcar —como galletas, cereales industriales, cacao o zumos envasados— lo que ocurre en nuestro cuerpo es muy concreto: el azúcar entra en sangre muy rápido, provocando un pico de glucosa. Como respuesta, el cuerpo libera una gran cantidad de insulina para bajar ese nivel.

¿El problema? Cuanto más alto es el pico, más rápida es la caída. Y ahí es donde empieza el problema. Al cabo de dos o tres horas, volvemos a tener hambre, pero no es hambre real, sino una reacción a esa caída brusca. Y no buscamos fruta o frutos secos… buscamos más azúcar.

Es en ese momento cuando nos comemos otra galleta “para aguantar” o buscamos algo dulce por casa. Sin darnos cuenta, entramos en un círculo vicioso que puede suponer hasta 300 calorías extra al día. Según algunos estudios, ese exceso continuado podría traducirse en 9 kilos más al año, simplemente por cómo empezamos el día.

Además, si llevamos una vida sedentaria y no quemamos esa glucosa extra, nuestro cuerpo la guarda. ¿Dónde? En el hígado, transformándola en grasa. Es ahí donde empieza a acumularse lo que más tarde puede convertirse en sobrepeso o problemas metabólicos.

Lo que debería tener un desayuno saludable

Un desayuno saludable no tiene que ser complicado ni aburrido. La clave está en incluir proteínas, grasas saludables y fibra. Por ejemplo: un yogur natural con frutas y frutos secos, una tostada de pan integral con aguacate, o unos huevos con tomate natural. También puedes añadir café o té sin azúcar, y agua, mucha agua.

Si te gusta el dulce por la mañana, es mejor recurrir a frutas enteras, que además de sabor, aportan fibra y vitaminas. Así, el cuerpo digiere el azúcar más lentamente y evitas el famoso subidón seguido de caída.

Y aunque muchas personas dicen que no tienen hambre por la mañana, saltarse el desayuno no siempre es la solución. Lo importante no es desayunar mucho o poco, sino elegir alimentos que te mantengan saciado y con energía estable durante toda la mañana.