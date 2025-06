El medicamento que peor sabe: un trago que no se olvida

Hay dolores que se aguantan, pero hay sabores que no se olvidan. ¿Quién no ha puesto cara de asco al tomar un medicamento? Aunque su objetivo es curarnos, algunos saben tan mal que parecen una prueba de resistencia. Y en redes sociales, la conversación está abierta: ¿cuál es el medicamento que peor sabe?

En la cuenta de Instagram de @farmacia_enfurecida, preguntó cuál ha sido el medicamento más desagradable que han probado. Y los comentarios no tardaron en llegar. Algunos recuerdan cómo, en medio de un cólico nefrítico, se vieron obligados a beberse una ampolla de Nolotil, algo que describen como “una arcada digna de los Juegos Olímpicos”.

Otros mencionan el clásico Frenadol, especialmente en su versión caliente, que muchos identifican como “limón con sabor a enfermedad”. Tampoco se libra el paracetamol efervescente, descrito por más de uno como un castigo líquido. Y, por supuesto, están los jarabes infantiles, que aunque vengan con sabor a plátano o fresa, dejan un regusto que cuesta olvidar.

No es solo una cuestión de sabor: también influye el momento. En medio de una gripe, con el estómago revuelto o la garganta cerrada, cualquier medicamento parece peor. Pero algunos realmente se llevan el premio.

¿Por qué saben mal los medicamentos?

Aunque parezca difícil de creer, el mal sabor de muchos medicamentos no es un error, sino una mezcla de limitaciones químicas y decisiones de seguridad. Muchos principios activos tienen un sabor amargo por naturaleza. Disfrazarlos con edulcorantes o aromas artificiales no siempre funciona, y en algunos casos ni siquiera se intenta. Hay medicamentos, como ciertas ampollas o tratamientos potentes, que directamente no están diseñados para saborearse, sino para tragarse rápido.

Eso sí, en los últimos años, los laboratorios han trabajado en hacer que los tratamientos pediátricos sean más tolerables. Aun así, el típico “sabor a medicina” sigue presente y, para muchos, es parte inseparable del tratamiento.