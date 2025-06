Lucía mi pediatra lanza un serio aviso a los padres para este verano: “¡Mucho cuidado con esto!”

Llega el calor a nuestro país, las altas temperaturas empiezan a ser las protagonistas de nuestro día a día y protegernos se convierte en una de las obligaciones que debemos adoptar. Y si tenemos niños, más.

Así lo explica la pediatra Lucía Galán, más conocida en redes sociales como Lucía mi pediatra, por su labor divulgadora. En su cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de un millón de seguidores, ha querido recordar algo fundamental para los padres que tienen bebés sobre cómo protegerlos del calor.

Con una imagen muy elocuente, Lucía mi pediatra ha afirmado rotundamente que cubrir el portabebés con una muselina, una manta o un trapito NO es la solución. En este sentido, explica que aunque hacerlo parezca algo inofensivo, no lo es, ya que disminuye la ventilación interior, se aumenta la temperatura dentro del capazo, aumenta peligrosamente el riesgo de sufrir un golpe de calor y, por último, no puedes ver si va todo bien con el bebé.

Por todos estos motivos: no cubras a tu bebé con una muselina. “Los bebés regulan peor la temperatura que los adultos, y un exceso de calor puede descompensarlos muy rápido”, explica la pediatra.

Cómo proteger a los bebés del calor

La doctora no sólo alerta de los riesgos de estas prácticas sino que también ofrece soluciones. En este sentido recomienda vestir al bebé con ropa ligera y transpirable, mantener el cochecito a la sombra pero sin cubrirlo por completo y, algo lógico, si hace mucho calor no salir en las horas centrales del día.

Además de todo esto, debes estar alerta si tu bebé tiene la piel muy roja, está irritable, decaído y respira rápidamente, pueden ser síntomas por los que tendrás que llevarlo a un centro médico.

“La protección empieza por la información. Y en verano, el aire fresco y la sombra son los mejores aliados”, remata Lucía Galán.