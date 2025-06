Miguel Assal, agente de Emergencias: "Este niño perdió la visión de un ojo por un simple beso"

Un beso. Solo eso. Un gesto cargado de cariño que, en cuestión de segundos, cambió para siempre la vida de un niño de dos años. Miguel Assal, agente del SAMU y referente en divulgación sobre emergencias, ha compartido en su cuenta de Instagram un caso real que estremece por su sencillez… y por su dureza.

Juwan, con apenas dos años, recibió en casa una visita familiar. Abrazos, caricias, besos. Lo de siempre. Lo que se espera cuando hay un bebé en casa. Pero entre los visitantes había una persona con un herpes labial activo. Nadie lo mencionó. Nadie imaginó lo que podía pasar. Y pasó.

El pequeño, tras recibir un beso en la mejilla, se tocó la zona, como haría cualquier niño, y luego se frotó los ojos. Ese gesto instintivo bastó para que el virus del herpes tipo 1 penetrara en su córnea. La infección fue fulminante. Juwan perdió la visión en uno de sus ojos.

“Esto es triste, pero sirve para que muchos padres abran los ojos”, advierte Miguel Assal en el vídeo. “No deberías permitir que tu hijo reciba besos de desconocidos. Es algo muy común, que casi nunca pasa nada… hasta que pasa”.

Un caso que podría pasarle a cualquiera

Lo que hace que esta historia cale tan hondo no es solo la gravedad del desenlace, sino lo cotidiana que resulta la escena. ¿Quién no ha dejado que algún familiar o amigo bese a su bebé? ¿Quién no ha pensado: “si no tiene fiebre, no pasa nada”? El problema es que, a veces, sí pasa.

El herpes labial tipo 1 es uno de los virus más extendidos en la población. Se estima que más del 60% de los adultos lo porta, aunque muchas veces permanece inactivo. El peligro está cuando la infección está activa y se manifiesta con las típicas ampollas o heridas en los labios. En ese momento, la transmisión por contacto, incluso con un solo beso, es altísima.

Vesículas producidas por el virus del herpes labial. | Wikipedia / INF

Una herida invisible con consecuencias reales

En adultos, el virus suele provocar molestias pasajeras. Pero en niños pequeños, con un sistema inmunológico aún inmaduro, la historia puede ser muy distinta. Cuando el virus llega al ojo, puede provocar queratitis herpética, una inflamación grave de la córnea que, si no se trata de inmediato, puede dejar secuelas irreversibles. Como en el caso de Juwan.

Además, lo más dramático es que ni siquiera se necesita una herida abierta para que el virus cause daño. Basta el contacto con saliva infectada y una mucosa vulnerable, como los ojos.

¿Qué podemos aprender de este caso?

Evita que besen a tu bebé , especialmente si ves que alguien tiene un herpes visible.

, especialmente si ves que alguien tiene un herpes visible. Explícalo sin miedo ni vergüenza : no es una cuestión de desconfianza, sino de protección.

: no es una cuestión de desconfianza, sino de protección. Lávate bien las manos si has tenido contacto con zonas como la boca o los ojos del niño.

si has tenido contacto con zonas como la boca o los ojos del niño. Observa cualquier síntoma ocular extraño (lloro constante, enrojecimiento, sensibilidad a la luz) y acude al médico sin esperar.

(lloro constante, enrojecimiento, sensibilidad a la luz) y acude al médico sin esperar. No normalices lo que puede ser peligroso. El cariño no se mide en besos, se demuestra también en los límites.

Un simple gesto que no debería repetirse

Hay advertencias que duelen, pero que deben decirse. El beso que recibió Juwan no tenía mala intención. Era puro afecto. Pero el afecto, sin información, también puede herir.

Este caso ha generado un impacto profundo porque pone luz sobre una práctica habitual que muchos no cuestionan. Y porque muestra cómo un pequeño descuido, uno solo, puede dejar una huella imborrable.

Así que la próxima vez que alguien se acerque a besar a tu hijo, recuerda esta historia. Juwan ya no podrá recuperar la visión de ese ojo. Pero quizá, gracias a la voz de Miguel Assal, otros niños sí conserven la suya.