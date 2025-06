David Callejo, médico: "Estamos poco avanzados en el estudio de la anticoncepción en hombres"

Mujeres "hartas de automedicarse", o sufriendo varios de los múltiples efectos secundarios que tienen los anticonceptivos hormonales, destinados a las mujeres, que no son pocos: la píldora combinada, implantes, parches, anillos, inyecciones... estos métodos actúan alterando el equilibrio hormonal para impedir la ovulación o dificultar la fecundación. La ausencia de anticonceptivos hormonales enfocados a los hombres no solo sobrecarga la responsabilidad que culturalmente se le ha dado a las mujeres en cuanto a la maternidad sino que pone el foco en ellas a la hora de asumir, también, los efectos secundarios a la hora de no querer ser madres.

"Estamos poco avanzados en el estudio de la anticoncepción en hombres", revela David Callejo para Podimo. En este sentido, dio algunas claves de avances científicos que van a permitir que los anticonceptivos masculinos sean una realidad: el DIU o la vacuna anticonceptiva, que inyecta una sustancia en los conductos deferentes "bloqueando la autopista por la que van los espermatozoides, es reversible ya que con el tiempo estos conductos vuelven a hipermeabilizarse", comenta el experto.

También se está investigando una píldora anticonceptiva: se trata de un proteína que va a actuar sobre el RAR alfa, el responsable de la producción de spermatozoides. “Esto ha demostrado ser muy efectivo en ratones”, pero aún hay que testearlo bien en humanos, explicó Callejo.

¿Por qué unas tanto y otros..?

Los efectos adversos en los anticonceptivos femeninos son múltiples, enrte los que destacan las náuseas, cefaleas, acné y la disminución de la libido, que afectan no solo al equilibrio hormonal sino también al psicológico. En cuanto a los más graves existen riesgos de trombosis, alteraciones anímicas y depresión. Diversas expertas e investigadoras como la socióloga Esther Vivas o la investigadora y doctora francesa Caroline De Haas han puesto el punto de mira en la falta de equilibrio y asimetría de recursos en anticonceptivos masculinos frente a los femeninos, preguntándose por qué se normaliza que las mujeres alteren su sistema hormonal durante años, mientras la comunidad científica ha pasado décadas sin investigar o plantearse anticonceptivos hormonales para los hombres. En el libro 'La mujer invisible' (2019), Caroline Criado-Pérez, muestra cómo la medicina se ha basado principalmente en el tratamiento de los cuerpos masculinos como "modelo", insibilizando a las mujeres u obligándolas a adaptarse a medicamentos o metodologías inadecuadas.

Tanto en los años 70 como en los 2000 se realizaron diversos ensayos clínicos para estudiar la viabilidad de anticonceptivos para hombres, pero fueron retirados por sus efectos secundarios.

Comentarios y críticas

En la publicación de Calleja, pregunta a sus seguidores si piensan que es un sesgo de género que no existan aún anticonceptivos masculinos fiables y las respuestas no solo han respaldado el "sí", sino que han revelado otras dudas en torno a la medicalización del cuerpo de las mujeres que no planteaba el propio vídeo: "¿Por qué cuando te ponen/quitan el DIU que es tan doloroso como mucho te ponen una anestesia en el cuello uterino que apenas te quita el dolor? Es bastante vergonzoso que en la época en la que estamos que tengamos siempre las mujeres que pasar por ese tipo de situaciones", revela una usuaria.

"Creo que hubo una píldora anticonceptiva para hombres y la retiraron porque tenía muchos efectos secundarios. ¿Perdona?¿Es que la de mujeres no tiene? Lo que me parece es que hay poco interés por crear métodos anticonceptivos que repercutan solo en la salud del hombre", revela otra usuaria en su comentario.